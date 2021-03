Gentleman Jack se une a mujeres líderes para levantar una copa por las trabajadoras de la primera línea

"Levanto una copa por todas las mujeres actrices y narradoras que dejaron su marca en nuestras vidas", dijo Canals-Barrera, cuyo video se lanzó el 16 de marzo. "Nuestras contribuciones han involucrado y entretenido a todas las comunidades a lo largo de la pandemia".

"Me siento honrado de haber sido elegido por Gentleman Jack para participar en esta campaña", dijo Bell, CEO de Black Girl Ventures, cuyo video se lanzó el 17 de marzo. "Hay tantos campos diferentes en los que las mujeres son líderes en la primera línea, como las maestras. Como exmaestra, no puedo imaginar lo que debe ser tratar de educar a los estudiantes durante una pandemia. Mi apoyo está dirigido a todas aquellas que han sido parte del escenario de aprendizaje virtual durante el último año".

"¡Las mujeres empoderadas cambian el mundo!" dijo Williamson, "The Whisky Chick", una DJ y emprendedora con sede en Miami, cuyo video se lanzará el 18 de marzo. "Somos fuertes cuando nos unimos en amor, apoyo y celebración. Estoy agradecida de que Gentleman Jack reconozca a las mujeres y nos reúna para exhibir nuestras pasiones y compartir nuestras historias".

El informe del Foro Económico Mundial del mes pasado indicó que las mujeres constituyen el 70 por ciento de los trabajadores en la primera línea, por lo tanto, este es un momento conmovedor para visualizar a las trabajadoras esenciales que han estado trabajando incansablemente para mantener a sus comunidades seguras. En el concepto de compartir "Un Espíritu" durante el Mes de la Historia de la Mujer, Gentleman Jack y sus socios llaman la atención a las contribuciones y la importancia de estas mujeres.

"Estamos muy complacidos de que estas líderes increíbles se unan a nosotros para agradecer a las trabajadoras esenciales en la primera línea que nos han mantenido a salvo continuamente", dijo Fabricia da Silva, gerente de marketing multicultural de Brown-Forman. "En el espíritu de la campaña de Gentleman Jack que celebra a las mujeres, queremos que sepan que vemos sus contribuciones, especialmente durante este último año de desafíos sin precedentes debido a la COVID-19".

"We Share One Spirit (Compartimos un solo espíritu)" será presentado en el canal de YouTube de Jack Daniel y en los medios sociales con el hashtag #GJOneSpirit. Además del lanzamiento de este contenido, Canals-Barerra, The Whiskey Chick y Bell compartirán sus historias en sus canales sociales. Todo el contenido también estará disponible en el micrositio de la plataforma "One Spirit" de la marca. Puede encontrar más información sobre el programa "One Spirit" de Gentleman Jack para el Mes de la Historia de la Mujer en GJOneSpirit.com.

