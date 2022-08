NASHVILLE, Tennessee, e WILMINGTON, Massachusetts, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A GEODIS, provedora líder global de transporte e logística, e a Locus Robotics, líder em robôs móveis autônomos (AMRs) para armazéns de abastecimento, anunciaram hoje uma nova extensão de contrato para implementar um total de 1.000 LocusBots em armazéns da GEODIS em todo o mundo nos próximos 24 meses. Isso representa um dos maiores acordos de AMR do setor até o momento.

GEODIS assina extensão de contrato com Locus Robotics para implementar mil LocusBots em armazéns globais

"À medida que continuamos a lidar com desafios em todo o setor, como o aumento da demanda de comércio eletrônico e escassez de mão de obra, é crucial que permaneçamos comprometidos em implementar as soluções de automação robótica mais inovadoras e eficazes disponíveis em nossos armazéns para que possamos atender melhor nossos clientes", disse Eric Douglas, vice-presidente executivo de tecnologia e engenharia da GEODIS nas Américas. "A abordagem colaborativa com múltiplos robôs da Locus provou sua eficácia e confiabilidade em cada uma de nossas unidades, dando-nos a capacidade de melhorar facilmente o desempenho, além de oferecer um ambiente de trabalho seguro e inteligente para nossos colegas de equipe. Esta nova extensão de contrato reforça nosso compromisso claro e contínuo com tecnologias de ponta para atender aos nossos enormes volumes de clientes no mundo todo."

Atualmente, a GEODIS implementou AMRs da Locus em 14 locais do mundo, atendendo a uma ampla gama de marcas de varejo e de consumo, incluindo armazéns nos EUA e na Europa. O contrato ampliará significativamente essa presença à medida que novas unidades forem implementadas.

"A flexibilidade integrada, a escalabilidade e o ROI rápido da Locus estão ajudando a GEODIS a atender e superar consistentemente as expectativas de seus clientes globais", disse Rick Faulk, CEO da Locus Robotics. "Esta extensão estratégica permite que a GEODIS atenda às necessidades dos armazéns atuais, que estão com crescimento acentuado, e esperamos continuar a trabalhar em conjunto para impulsionar as eficiências operacionais e o crescimento."

A GEODIS e a Locus Robotics começaram sua parceria em 2018 em uma unidade de Indiana, permitindo que a empresa global de logística terceirizada implementasse a tecnologia inovadora da Locus em suas operações para apoiar sua equipe com o complexo processo de recolha. Desde então, a Locus Solution vem oferecendo melhorias na produtividade, flexibilidade e agilidade, melhorando, ao mesmo tempo, o ambiente de trabalho para a equipe, reduzindo tarefas tediosas e repetitivas para aumentar a retenção em todas as unidades, o que permite, em última análise, que a GEODIS melhore suas operações e atenda melhor às necessidades crescentes dos clientes.

Com a explosão do comércio eletrônico e a contínua escassez de mão de obra, a adição de automação robótica tornou-se uma necessidade crítica e estratégica para atender às demandas dos clientes. Os LocusBots ajudam os armazéns de comércio eletrônico da GEODIS a gerenciar com eficiência o processo de recolha dos pedidos e o reabastecimento de estoque, aumentando de forma significativa a produtividade para agilizar os processos de entrega. Os LocusBots reduzem significativamente o tempo de caminhada improdutivo, eliminam a necessidade de manobrar carrinhos manuais pesados pelos armazéns, diminuem as exigências físicas sobre os funcionários e melhoram a ergonomia e a qualidade do local de trabalho.

Para saber mais sobre a Locus Robotics, acesse www.locusrobotics.com. Para saber mais sobre a GEODIS, acesse www.geodis.com.

Sobre a Locus Robotics

A solução revolucionária e com múltiplos robôs da Locus Robotics incorpora robôs móveis autônomos potentes e inteligentes que operam de forma colaborativa com os trabalhadores humanos para melhorar drasticamente, em duas a três vezes, a produtividade do manuseio de peças, com menos mão de obra em comparação com os sistemas tradicionais de manuseio de peças. Esta solução premiada ajuda os varejistas, 3PLs e armazéns especializados a cumprir e superar com eficiência os requisitos cada vez mais complexos e exigentes dos ambientes de distribuição, integrando-se facilmente nas infraestruturas de armazém existentes, transformando instantaneamente a produtividade sem transformar o armazém. Em 2021, a Locus Robotics ocupou a 428ª posição no Inc. 500 e foi nomeada a Empresa de AMR do Ano pela Forrester. Para mais informações, acesse www.locusrobotics.com.

Sobre a GEODIS

A GEODIS é uma provedora líder global de transporte e logística, reconhecida por seu compromisso de ajudar os clientes a superarem suas limitações logísticas. As ofertas da GEODIS voltadas para o crescimento (otimização da cadeia de suprimentos, encaminhamento de frete, logística contratual, distribuição e entrega expressa e transporte rodoviário), juntamente com o alcance verdadeiramente global da empresa graças a uma rede mundial que abrange quase 170 países, refletem suas classificações comerciais superiores: número um na França e número sete em todo o mundo. A GEODIS emprega mais de 44 mil pessoas em todo o mundo e gerou um faturamento de 10,9 bilhões de euros em 2021. Saiba mais em www.geodis.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1885141/Unknown.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1885142/Locus_and_Geodis.jpg

FONTE Locus Robotics

SOURCE Locus Robotics