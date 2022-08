NASHVILLE, Tennessee, y WILMINGTON, Massachusetts, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- GEODIS, proveedor de transporte y logística líder a nivel mundial, y Locus Robotics, líder en robots móviles autónomos (AMR) para almacenes de suministro, anunciaron hoy un nuevo acuerdo ampliado para implementar un total de 1.000 LocusBots en los almacenes de GEODIS a nivel mundial durante los próximos 24 meses. Este representa uno de los mayores acuerdos de implementación de AMR en la industria hasta la fecha.

GEODIS firma un acuerdo ampliado con Locus Robotics para implementar 1.000& LocusBots en almacenes de todo el mundo

"A medida que seguimos enfrentando desafíos en toda la industria, como la creciente demanda de comercio electrónico y las restricciones laborales, resulta fundamental que sigamos comprometidos a implementar las soluciones de automatización robótica más innovadoras y eficaces disponibles en nuestros almacenes para que podamos atender mejor a nuestros clientes", señaló Eric Douglas, vicepresidente ejecutivo de Tecnología e Ingeniería de GEODIS en las Américas. "El enfoque colaborativo multibot de Locus ha demostrado su efectividad y confiabilidad en cada uno de nuestros emplazamientos, lo que nos brinda la capacidad de mejorar fácilmente el desempeño y a la vez ofrecer un entorno de trabajo seguro e inteligente para nuestros compañeros de equipo. Este nuevo acuerdo ampliado refuerza nuestro compromiso claro y continuo con la tecnología de vanguardia para satisfacer a nuestro creciente volumen de clientes a nivel mundial".

Actualmente, GEODIS tiene robots AMR Locus desplegados en 14 emplazamientos de todo el mundo y presta servicios a una amplia gama de marcas minoristas y de consumo, incluidos almacenes en los Estados Unidos y Europa. El acuerdo ampliará significativamente esa presencia a medida que se implementen nuevos emplazamientos.

"La flexibilidad integrada, la escalabilidad y el rápido ROI de Locus están ayudando a GEODIS a satisfacer y superar de manera sostenida las expectativas de sus clientes globales", afirmó Rick Faulk, director ejecutivo de Locus Robotics. "Esta expansión estratégica le permite a GEODIS satisfacer las necesidades de los almacenes de alto crecimiento de hoy en día, y esperamos seguir trabajando juntos para impulsar la eficiencia operativa y el crecimiento".

GEODIS y Locus Robotics comenzaron a trabajar en conjunto por primera vez en 2018 en un centro de Indiana, lo que le permitió a la empresa global de logística tercerizada implementar la tecnología innovadora de Locus en sus operaciones para apoyar a su fuerza laboral en el complejo proceso de selección. Desde entonces, la solución de Locus ha brindado mejoras en materia de productividad, flexibilidad y agilidad, además de mejorar el entorno laboral para los miembros del equipo al reducir las tareas tediosas y repetitivas para aumentar la retención en todos los emplazamientos, lo que finalmente le permite a GEODIS mejorar sus operaciones y satisfacer mejor las necesidades cambiantes de los clientes.

Dado el crecimiento explosivo del comercio electrónico y la actual escasez de mano de obra, incorporar la automatización robótica se ha convertido en una necesidad crítica y estratégica para satisfacer las demandas de los clientes. LocusBots ayuda a los almacenes de comercio electrónico de GEODIS a gestionar eficientemente la preparación de pedidos y el reabastecimiento de inventario, lo que aumenta significativamente el rendimiento para acelerar los procesos de entrega. LocusBots reduce significativamente el tiempo improductivo de las caminatas, elimina el uso de los pesados carros manuales por los almacenes, reduce la exigencia física de los empleados y mejora la ergonomía y la calidad en el lugar de trabajo.

Acerca de Locus Robotics

La revolucionaria solución de múltiples robots de Locus Robotics incorpora poderosas e inteligentes unidades móviles autónomas que operan en colaboración con los trabajadores humanos para mejorar sustancialmente (duplicar o triplicar) la productividad en el manejo de piezas, con menos mano de obra en comparación con los sistemas de manipulación tradicionales. Esta solución galardonada ayuda a los minoristas, los servicios tercerizados de logística (3PL) y los almacenes especializados a cumplir y superar eficientemente las exigencias cada vez más complejas y estrictas de los entornos de distribución, integrándose con facilidad en las infraestructuras de los almacenes existentes sin interrumpir el flujo normal de trabajo y transformando instantáneamente la productividad sin transformar el almacén. En 2021, Locus Robotics ocupó el puesto n.° 428 en Inc. 500 y fue nombrada AMR Company of the Year de Forrester. Para obtener más información, visite www.locusrobotics.com.

Acerca de GEODIS

GEODIS es un proveedor de transporte y logística líder a nivel mundial, reconocido por su compromiso de ayudar a los clientes a superar sus limitaciones de logística. Las ofertas centradas en el crecimiento de GEODIS (optimización de la cadena de suministro, transporte de carga, logística de contratos, distribución y transporte expreso y por carretera), junto con el alcance verdaderamente global de la empresa gracias a una red mundial que abarca casi 170 países, se reflejan en sus principales clasificaciones comerciales: n.° 1 en Francia y n.° 7 a nivel mundial. GEODIS emplea a más de 44.000 personas a nivel mundial y generó €10.900 millones en ingresos en 2021. Obtenga más información en www.geodis.com.

