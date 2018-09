George Zhao discute los tres niveles de contribuyentes 5G en Conferencia INS y anuncia lanzamiento del primer dispositivo 5G de Honor en 2019

HONG KONG, 11 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- El sábado pasado (el 8 de septiembre), en la World INS Conference 2018 celebrada en Beijing, el Sr. George Zhao, presidente de Honor, pronunció el discurso de apertura "Smartphone Innovations in the Age of 5G" (Innovaciones en smartphones en la era del 5G) y reveló que el primer smartphone 5G de Honor se lanzará el 2019. Para la industria del smartphone, el 5G será un punto de inflexión que marca la llegada de la inteligencia artificial (IA). George predijo que los carrier de telefonía móvil capaces de superar las dificultades técnicas y ofrecer una solución completa se convertirán en los principales actores y líderes de la era del 5G.