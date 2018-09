George Zhao fala sobre os três níveis de contribuidoras da tecnologia 5G na Conferência INS e anuncia que a Honor lançará seu primeiro dispositvo com 5G em 2019

Como especialista do setor que começou no ramo das operadoras, George compartilhou sua visão única sobre o crescimento rápido das redes de telecomunicações. De acordo com seu ponto de vista, o desenvolvimento da tecnologia 3G para 4G e agora 5G determinou dois ciclos de uma década, cada um envolvendo três níveis de colaboradoras. No primeiro estão iniciadoras de padrão e patente básica como a Huawei. No segundo estão aquelas que fornecem e verificam soluções que promovam o desenvolvimento da rede (Apple, Samsung, Huawei e Qualcomm), e no terceiro estão marcas de smartphones baseadas em provedoras de solução 5G e fabricantes de serviços para uso de 5G que criam todos os tipos de aplicativos.

Tanto a Huawei como a Honor estão profundamente envolvidas em todos os três níveis, desempenhando um papel fundamental no rumo da indústria de 5G, a qual vale dez trilhões de dólares (USD), em que elas levaram vantagem com o planejamento tático de dispositivos com 5G, adquirindo assim, riqueza de informações e supremacia técnica e competitiva em comparação com o resto da indústria. Outras marcas de smartphones estão estagnadas na fronteira do terceiro nível, com deficiências que incluem o atraso de informações, recursos técnicos inadequados e, consequentemente, uma solução incompleta.

Além disso, como um ecossistema de ponta a ponta, a tecnologia 5G criará uma sociedade com mobilidade completa e totalmente conectada, preenchendo perfeitamente a lacuna entre o mundo virtual e a realidade. As tecnologias IA e 5G estão interligadas e funcionam como um catalisador para o desenvolvimento de ambas nesta era, e a perfeição da IA aumentará com ajuda da tecnologia 5G. A Honor está à frente de suas concorrentes no uso da tecnologia IA e tem sido bem sucedida em manter esta liderança por mais de meio ano.

A Huawei, uma fornecedor líder de rede de telecomunicações e colaboradora da configuração do padrão 5G, explora ativamente a tecnologia 5G desde 2009. Enquanto outras marcas ainda estavam competindo por uma cota de mercado e pela atenção dos consumidores, a Huawei tomou a iniciativa de melhorar seus terminais inteligentes, sua rede de telecomunicação e sua computação em nuvem; e também se tornou uma das primeiras a liderar a tendência.

Este ano, a Honor lançou vários produtos móveis com tecnologias inovadoras, incluindo as tecnologias de resfriamento líquido GPU/CPU Turbo e THE NINE. De certa forma, esta é a era pré-5G, que é sobre a otimização de equipamentos e tecnologias atuais, planejando e treinando para a chegada da solução 5G e combatendo os desafios que ocorrem durante o desenvolvimento de telefones com 5G, como a capacidade, de processamento, operação de manuseio e consumo de energia.

No entanto, para adotar a grande mudança da tecnologia 5G, os celulares da Honor foram muito além destas etapas:

Em 2016, a Honor lançou o primeiro celular do mundo com IA, o Honor Magic. A Honor explorou sistematicamente a tecnologia IA e desenvolveu o Honor Magic antes da marca se tornar independente da Huawei.

Em 2017, o Honor V10 foi lançado quando a Honor explorava a tecnologia de chip.

Em 2018, a Honor lançou o Honor 10 e a plataforma de computação móvel HiAI, que atualmente define o padrão do smartphone 2.0 com IA que conhecemos nos dias de hoje.

Além disso, o próximo Honor Magic 2, que usa uma tecnologia perfeita, foi recentemente apresentado na IFA de 2018 da Alemanha e chamou a atenção da mídia de tecnologia do mundo inteiro. Além de ter tecnologia IA, o Kirin 980 é o primeiro chipset comercial com solução pronta para 5G que os usuários podem optar por usar o modem Balong 5000, o qual se adapta perfeitamente à tecnologia 5G. A tecnologia Magic Slide de tela inteira com estrutura minimalista deslizante permite visibilidade de tela cheia de quase 100% e oferece um super carregador de 40 W com uma experiência mais segura e melhor de bateria ao mesmo tempo. As características acima são apenas uma prévia, outras mais serão divulgadas no lançamento oficial.

Em 2018, a Honor teve um desempenho forte no mundo inteiro e um crescimento explosivo, que também levou à Huawei a destacar-se em seus negócios. Mas, obviamente, as vendas nos mercados nacional e internacional não são a atual prioridade e objetivo da Honor, mas sim os "produtos adicionais", que foram obtidos por causa de seu planejamento contínuo para o futuro.

O estágio atual dos telefones da Honor está dominando o mercado em termos de especificações técnicas e vendas realizadas. O primeiro smartphone com 5G da Honor e da Huawei será lançado no próximo ano. O primeiro telefone a ser lançado será o dispositivo Honor, que impulsionará a marca Honor a se tornar uma das cinco melhores marcas de smartphone até 2020 e uma das três melhores marcas até 2022.

