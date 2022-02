GEORGIAS SILKNET BRINGT 300 Mio. $ MIT EINER LANDMARK-EUROANSCHULDVERSCHREIBUNG

TBILISI, Georgien, 2. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Das führende Telekommunikationsunternehmen Georgiens, Silknet, hat mit einer neuen Anleiheemission erfolgreich 300 Millionen Dollar aufgebracht. Mit der neuen Eurobond-Anleihe wird das Unternehmen erstmals in den CEMBI-Index von JP Morgan aufgenommen, einem der führenden Indexe für Schwellenländeranleihen.

Der neue Betrag liegt um 100 Mio. USD über dem, was das Unternehmen in einer früheren Finanzierungsrunde im April 2019 aufgebracht hat, und folgt auf einen verbesserten Ausblick der Ratingagentur Moody's. Der Erlös wurde zum Teil für die Rückzahlung der früheren Eurobond-Anleihe verwendet. Bei der Emission wurde auch der Kupon deutlich von 11 % auf 8,375 % gesenkt, was eine vergleichbare Rendite wie bei anderen großen Telekommunikationsbetreibern in der Region, z. B. der Türk Telekom, bedeutet und die guten Investitionsaussichten des Unternehmens unterstreicht.

Der CEO von Silknet, David Mamulaishvili, sagte zu dieser Nachricht: „Dieses erfolgreiche Fundraising ist ein Beweis dafür, wie weit Silknet in den letzten Jahren gekommen ist. Die neue Finanzierung wird die Liquidität des Unternehmens verbessern und dazu beitragen, dass wir unseren Kunden auch weiterhin einen hochwertigen Service bieten können. Silknet ist führend bei der Bereitstellung hochwertiger, zuverlässiger Kommunikationsdienste in ganz Georgien. Die heutige Nachricht zeigt, dass internationale Investoren die Stärke des Unternehmens und sein Potenzial für künftiges Wachstum anerkennen."

George Ramishvili, Chairman von Silknet, sagte: „Diese erfolgreiche Refinanzierung ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die internationalen Märkte das bedeutende Investitionspotenzial Georgiens zunehmend erkennen. Es ist ein Beweis für die harte Arbeit des Silknet-Teams, dass wir heute in der Lage sind, erhebliche Mittel aufzubringen, um den florierenden Telekommunikationssektor des Landes weiterzuentwickeln und auszubauen."

Darüber hinaus hat Sustainalytics, eine Agentur für ESG-Ratings, nach proaktivem Engagement eine verbesserte ESG-Risikobewertung für das Unternehmen bekannt gegeben. Silknet befindet sich nun am oberen Ende der globalen Telekommunikationsunternehmen, was die Nachhaltigkeit ihrer Tätigkeit angeht.

Die erfolgreiche Anleiheemission erfolgte trotz des relativen Mangels an Neuemissionen aus den Schwellenländern in den letzten Monaten.

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

Wichtige Fakten:

Mit dem Erlös der Silknet-Anleihe in Höhe von 300 Mio. USD wird die im April 2019 begebene Anleihe in Höhe von 200 Mio. USD zurückgezahlt, während der Rest in erster Linie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird

begebene Anleihe in Höhe von 200 Mio. USD zurückgezahlt, während der Rest in erster Linie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird Der Kupon der neuen Anleihe wird 8,375 % betragen, was einer Senkung von 11 % bei der vorherigen Anleihe entspricht

neuen Anleihe wird 8,375 % betragen, was einer Senkung von 11 % bei der vorherigen Anleihe entspricht Der CEMBI-Index von JP Morgan bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ab

Sustainalytics senkte das ESG-Risiko-Rating von Silknet im Dezember 2021 von 27,5 auf 26,1, womit das Unternehmen in der oberen Hälfte der weltweiten Telekommunikationsunternehmen liegt

Informationen zu Silknet

Silknet ist der führende Telekommunikationsanbieter Georgiens, der landesweit rund zwei Millionen Kunden mit Mobilfunk-, Festnetz-Breitband-, Pay-TV- und Festnetzdiensten versorgt. Das Unternehmen ist seit 2010 als Festnetzbetreiber tätig. Im Jahr 2018 übernahm Silknet den großen inländischen Mobilfunkanbieter Geocell, was der größte Kauf eines Unternehmens durch ein anderes in der Geschichte Georgiens war. Silknet ist eine Tochtergesellschaft der Silk Road Group, die vom Vorstandsvorsitzenden George Ramishvili gegründet wurde und auch in den Bereichen Gastgewerbe, Unterhaltungsimmobilien, Energie und Banken tätig ist.

