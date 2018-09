GeoSure gibt die Top 5 der weltweit sichersten Stadtviertel für LGBTQ-Reisende bekannt

Das Unternehmen führt die allerersten Orts-Bewertungen für LGBTQ-Reisesicherheit ein

BOULDER, Colorado, 19. September 2018 /PRNewswire/ -- GeoSure, ein weltweit führender Anbieter von überörtlichen Echtzeit-Sicherheitsinformationen für Geschäfts- und Freizeitreisende, hat offiziell die allererste LGBTQ-Sicherheitsbewertungskategorie für Stadtviertel in seiner preisgekrönten Smartphone-App lanciert. LGBTQ-Reisende werden – zum ersten Mal – uneingeschränkten Zugriff auf Echtzeit-Sicherheitsbewertungen von über 30.000 Stadtvierteln weltweit haben. GeoSure ist im App Store und in Google Play erhältlich. GeoSure definiert seine LGBTQ-Sicherheitskategorie als eine Bewertung der „Wahrscheinlichkeit von Angriffen auf oder Diskriminierung von LGBTQ-Personen oder -Gruppen (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder queer) und dem Maß an Vorsicht, das an dem Ort erforderlich ist."