Geotab recebe a classificação bronze de sustentabilidade pela EcoVadis

Relatório de emissões de GEE da empresa é um ponto ambiental robusto

SÃO PAULO, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Geotab Inc. ("Geotab"), provedora global, líder em telemática, foi premiada com a medalha de bronze pela EcoVadis , fornecedora mundial de avaliações de sustentabilidade empresarial, em reconhecimento às suas mudanças ambientais e sociais positivas em todas as operações. A classificação da EcoVadis reforça o compromisso da Geotab com o desenvolvimento sustentável.

2022 EcoVadis Sustainability Ranking Geotab Logo

Signatária do The Climate Pledge, a Geotab conquistou grandes marcos neste ano. Recentemente, anunciou a redução de suas emissões de carbono em seu primeiro Relatório de Emissões de Gases de Efeito Estufa, teve suas metas de redução de emissões de carbono validadas e aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi), e ganhou um prêmio Google Cloud Customer Award for Sustainability, na sequência de seu Relatório de Sustentabilidade 2021.

Os pontos fortes da Geotab sobre o desempenho ambiental, conforme observado no scorecard da EcoVadis, incluem:

Relatórios sobre as emissões de escopo 1, 2 e 3;

Políticas ambientais sobre resíduos, consumo de energia e gases de efeito estufa;

Medidas para reutilizar ou reciclar resíduos;

Compra de energia renovável;

Treinamento de conscientização dos funcionários sobre redução de resíduos;

Compromissos com a iniciativa " Science Based Targets initiative " e " We Mean Business Coalition ".

O scorecard também reconheceu as políticas da Geotab sobre compras sustentáveis e bom desempenho em ética e direitos trabalhistas e humanos.

"Na Geotab, fornecemos insights de dados para ajudar as empresas a acelerarem sua jornada de sustentabilidade, e nós mesmos também estamos acompanhando essa jornada. Esta classificação de bronze da EcoVadis mostra que estamos trabalhando para melhorar o impacto ambiental, social e ético de nossas operações", comenta Chuck Van Kempen, vice-presidente associado de Sustentabilidade Corporativa da Geotab. "Os dados são fundamentais para a tomada de decisões críticas que promovem avanço nas metas de sustentabilidade. Sem a inteligência dos dados, é difícil entender o caminho a seguir, incluindo as ações que terão mais impacto para as organizações e a sociedade".

A metodologia EcoVadis pontua as empresas em 21 critérios de sustentabilidade divididos entre quatro temas: Meio Ambiente, Trabalho e Direitos Humanos, Ética e Compras Sustentáveis, fornecendo uma referência de desempenho que pode ser usada para acompanhar a melhoria ao longo do tempo. De forma semelhante, a Geotab fornece um conjunto completo de soluções de frota sustentável para permitir às empresas avaliar e gerenciar o impacto ambiental de suas operações em cada etapa de sua jornada de redução de emissões , tais como Avaliação de Adequação EV , Painel de Frota Ecológica , relatórios de uso de combustível e ociosidade, otimização de rotas e Centro de Conhecimento de Eletrificação da Frota .

Dados confiáveis são a chave para entender, agir e ampliar os esforços de sustentabilidade. A Geotab acredita firmemente que as empresas têm um papel significativo no apoio aos esforços globais para reduzir as emissões de carbono e combater a mudança climática, uma das maiores crises que o mundo enfrenta hoje. Por meio da inteligência de dados, empresas grandes e pequenas podem comparar seus resultados e medir seu progresso para alcançar suas metas.

Para mais informações sobre as iniciativas e metas globais de sustentabilidade da Geotab, visite: https://www.geotab.com/about/corporate-sustainability/

Sobre a Geotab

A Geotab é uma provedora global, líder em telemática, que opera em todo o mundo há mais de 22 anos e atualmente está presente em mais de 130 países. Fundada em Ontário, no Canadá, a companhia chegou ao Brasil em 2021, e oferece soluções de transporte conectado para mais de 50 mil clientes, processando diariamente 55 bilhões de pontos de dados e conectando mais de 3 milhões de veículos comerciais em todo o mundo. A plataforma aberta e o Marketplace da Geotab oferecem centenas de opções de soluções de terceiros, e permitem que empresas com frotas à combustão ou elétricas automatizem suas operações, integrando os dados dos veículos a outros ativos. Os produtos Geotab são representados e vendidos mundialmente por meio de revendas autorizadas. Para mais informações, visite www.geotab.com.br e siga-nos no LinkedIn .

Informações para a imprensa

Edelman - [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1951814/Geotab_Inc__Geotab_receives_EcoVadis_Bronze_sustainability_ratin.jp

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1951813/Geotab_Inc__Geotab_receives_EcoVadis_Bronze_sustainability_ratin.jpg

FONTE Geotab Inc.

SOURCE Geotab Inc.