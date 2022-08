Geotab ultrapassa 3 milhões de assinantes e vê demanda por inteligência de dados no setor de transporte aumentar

Empresa de telemática oferece valor máximo para o setor com dados sobre desempenho, segurança e sustentabilidade

SÃO PAULO, 23 de agosto, de 2022 /PRNewswire/ -- A Geotab , líder global em telemática, anuncia que ultrapassou a marca de 3 milhões de assinantes* em todo o mundo, confirmando a alta demanda por inteligência de dados que está apoiando a rápida transformação da indústria, com eficiência de combustível e operações, segurança, sustentabilidade e previsibilidade.

Para a Geotab, que recentemente completou 22 anos, ultrapassar 3 milhões de veículos conectados evidencia o impacto significativo que seus insights de dados de alta qualidade fornecem para organizações em todo o mundo, à medida que otimizam operações, constroem ecossistemas seguros e inteligentes e visam alcançar metas de sustentabilidade.

"Em janeiro de 2020, anunciamos que a Geotab atingiu seu objetivo de se tornar a primeira empresa de telemática a atingir 2 milhões de veículos conectados em uma única plataforma aberta", disse Neil Cawse, CEO da Geotab. "Dois anos depois, apesar da pandemia global, alcançamos outro marco significativo, adicionando mais 1 milhão de novas assinaturas líquidas. Esse crescimento excepcional mostra o talento de nossos funcionários e parceiros, uma mentalidade de inovação sempre ativa e um foco incansável em trabalhar com nossos clientes por muitos anos para resolver seus desafios de transporte em evolução."

A Geotab possui uma das maiores equipes de ciência de dados do setor e, com dispositivos instalados em 163 países, a empresa processa aproximadamente 55 bilhões de pontos de dados por dia e possui suporte avançado para mais de 9.000 marcas e modelos de motores de combustão interna e mais de 250 marcas e modelos de veículos elétricos – o dobro de qualquer outra empresa de telemática de frotas. Além disso, outros modelos são adicionados diariamente. A Geotab também oferece uma plataforma de telemática OEM com uma variedade de parceiros de integração líderes do setor e está expandindo rapidamente sua lista de ofertas.

"Com nossa tecnologia de ponta e compromisso contínuo com a pesquisa e desenvolvimento, a oportunidade - e responsabilidade - que a Geotab tem de ajudar empresas e governos em todo o mundo a ter insights inteligentes de dados para otimizar seus investimentos e criar ecossistemas mais seguros, sustentáveis e eficientes é enorme, e é onde continuaremos a concentrar nossos esforços à medida que crescemos", acrescentou Cawse.

À medida em que o mercado global de telemática comercial continua a amadurecer (de US$ 34,79 bilhões em 2020 para US$ 158,31 bilhões até 2028), a Geotab está bem-posicionada para ajudar seus clientes a navegar por questões e desafios relevantes na indústria de transportes de hoje, enquanto fornece tendências e insights preditivos para orientar o planejamento empresarial inteligente.

* "Assinante" refere-se a um único veículo equipado com um ou mais dispositivos telemáticos conectados à plataforma da Geotab.

Sobre a Geotab

A Geotab é uma provedora global, líder em telemática, que opera em todo o mundo há mais de 21 anos e atualmente está presente em mais de 130 países. Fundada em Ontário, no Canadá em 2000, a companhia oferece soluções de transporte conectado para mais de 49 mil clientes e processa e analisa dados de mais de 2,7 milhões de veículos. Conectando com segurança veículos comerciais à nuvem, a Geotab fornece análises baseadas na web para ajudar as empresas a gerenciar melhor sua frota e tomar decisões baseadas em dados. Por meio de um algoritmo de curva patenteado e uma solução de plataforma aberta, é a única empresa do mercado capaz de monitorar diferentes aspectos de frotas a combustão ou elétricas. Mais informações em: www.geotab.com.br .

Contato: Hanna Corrente, Manager, Strategic Communications & Public Affairs, Geotab, [email protected]

