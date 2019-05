GEP bei World Procurement Awards mit Best Procurement Technology Award ausgezeichnet, weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Branchenführerschaft

- KI-gestützte, cloudnative Source-to-Pay-Plattform – SMART by GEP®

– belegt Spitzenplatz

- Überzeugt durch effektive Anwendung künstlicher Intelligenz und moderner Prozessautomatisierung

- GEP auch in Kategorien „Best Procurement Consultancy" und „Best P2P

Specialist" ausgezeichnet

- Unternehmen setzt Siegesserie nach Preis als „Best P2P Specialist Provider" im letzten Jahr fort

CLARK, New Jersey, 23. Mai 2019 /PRNewswire/ -- GEP, ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettensoftware und -dienstleistungen für Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen, hat bei den 13. Annual World Procurement Awards in London den Best Procurement Technology Award entgegengenommen.

„Einige der größten Weltkonzerne haben von GEPs Technologie profitiert. Der Technologieriese aus den USA setzt weiterhin neue Maßstäbe bei Leistungen im Bereich Beschaffungstechnologie" – Zitat Procurement Leaders und seine hochrangige Jury. „Mit SMART by GEP® hat das Unternehmen eine Plattform entwickelt, die globalen Unternehmen dabei hilft, mehr Wert aus ihren direkten und indirekten Ausgaben zu ziehen. Die cloudnative, einheitliche Source-to-Pay-Software bietet einen kollaborativen Workspace mit allen Funktionsmerkmalen, die für einen effizienten Beschaffungsprozess notwendig sind."

Zitat Jury: „SMART by GEP ist nachweislich in der Lage, die Beschaffungs- und Lieferkettenabläufe rund um die Welt neu aufzustellen. Mit der Lösung können Unternehmen ihre Ergebnisse verbessern, schneller liefern und die Akzeptanz erhöhen und auch in komplexen und oftmals schwierig zu beherrschenden Bereichen wie Compliance die Erwartungen erfüllen."

„GEPs Anwendung von künstlicher Intelligenz und moderner Prozessautomatisierung resultiert in einer äußerst zukunftssicheren Plattform." Weitere Informationen zu GEPs Erfolg finden Sie unter www.smartbygep.com/WPCawards

„Zu unserem Kundenkreis gehören Weltmarktführer im Bereich Führungskultur sowie Leistungs- und Ergebnisfokus. Sie haben sich für GEP entschieden, weil sie sich davon deutlichen Vortrieb bei digitaler Innovation, Impact und Mehrwert versprechen", sagte Al Girardi, Global Marketing & Analyst Relations bei GEP. „GEP ist heute die führende Alternative zu dem Meer an Altsystemanbietern, die schwindelerregende Investitionen über mehrere Jahre verlangen und frustrierte Nutzer mit fehlgeschlagenen Implementierungen in einer Endlosschleife gefangen halten. Wir haben uns das ehrgeizige Ziel einer echten Wende gesetzt. Mit modern gestalteten und anwenderfreundlichen Lösungen, die die höchsten Anforderungen komplexer Weltkonzerne erfüllen, setzen wir neue Maßstäbe bei Business-Software."

„SMART by GEP hat unter versierten Business-Usern, die eine durchgängig konzipierte digitale Plattform wollen, eine schnell wachsende Fangemeinde. Dazu liefern wir fundiertes Prozesswissen sowie unerreichtes Knowhow bei Beschaffung und Lieferkette. GEP ist auch die erste Wahl unter fortschrittlich denkenden IT-Managern, die den digitalen Arbeitsplatz fröhlicher und produktiver gestalten oder auch Teams und Betriebe stärker und konkurrenzfähiger machen wollen", so Girardi weiter.

„Dieser Preis reflektiert das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte und den Nutzen, den sie von SMART by GEP erhalten", sagte Subhash Makhija, CEO und Mitgründer von GEP. „Unsere Kunden wollen Möglichkeiten ausloten, um ihren Geschäftsbetrieb mit transformativen neuen Technologien wie KI, Clouds, Big Data-Analyse und IoT umzustrukturieren. Mit SMART by GEP haben wir es geschafft, alle diese Anforderungen in einer einheitlichen Plattform für die digitale Lieferkette und Neuaufstellung des Beschaffungswesens zusammenzuführen."

Die von Procurement Leaders jedes Jahr in London ausgerichteten World Procurement Awards sind eine Plattform für mehr als 1.000 Führungskräfte des Beschaffungswesens aus aller Welt, um besondere Leistungen im Beschaffungswesen zu würdigen. GEP, Anbieter von transformativen Lösungen für Beschaffung und Lieferkette inklusive strategischer Leistungen und Managed Services sowie der branchenführenden cloudnativen Software, schaffte es auch in zwei weiteren Preiskategorien in die Endrunde: Best Procurement Consultancy und Best P2P Specialist. Im letzten Jahr holte sich GEP bei den World Procurement Awards den Titel als „Best P2P Specialist Provider".

GEP wurde auch schon vielfach von angesehenen Branchenführern und Analysten für seine cloudnative Beschaffungs- und Lieferkettensoftware ausgezeichnet. Zuletzt wurde GEP im Gartner Magic QuadrantTM for Strategic Sourcing Application Suites, IDC MarketScape Report for Cloud Procurement Software und Forrester WaveTM Report for eProcurement Software als Marktführer ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde GEP von Spend Matters, PayStream und Ardent Partners mit den höchsten Auszeichnungen bedacht.

SMART by GEP® bietet sämtliche Source-to-Pay-Funktionen für das direkte und indirekte Ausgabenmanagement in einer einzigen benutzerfreundlichen, cloudnativen Plattform. Enthalten sind etwa Ausgabenanalyse, Mittelbeschaffung, Vertragsmanagement, Zuliefermanagement, Procure-to-Pay-Abwicklung, das Management von Kosteneinsparungsprojekten und die Nachverfolgung von Einsparungen, Rechnungsstellung und andere damit verbundene Funktionen. SMART by GEP ist eine ausgeklügelte, modern gestaltete „konsumerisierte" digitale Arbeitsumgebung, die speziell für Beschaffungs- und Lieferkettenprofis ausgelegt ist. Konfiguration, Bereitstellung und Anwendung erfordern keinen hohen Lernaufwand. SMART by GEP ist plattformunabhängig und mit SAP, Oracle und jedem anderen gängigen ERP- oder F&A-System kompatibel. Erstklassiger Support und Service runden das Leistungsangebot von GEP als Branchenführer der Kundenzufriedenheit ab.

Intuitives Design, eine wunderschöne grafische Oberfläche, intelligente Schnittstellen, eine flüssige und natürliche Arbeitsweise und flexibles Arbeiten auf jeder Plattform und jedem Gerät führen dazu, dass SMART by GEP von den Nutzern schnell angenommen wird. Und die Akzeptanz der Nutzer hat einen positiven Effekt auf Compliance und Kosteneinsparungen.

SMART by GEP ist eine zweckbestimmte Plattform mit einer einzigen Codebasis für optimale Leistung in der Cloud. Sie nutzt die ökonomischen Vorteile der Cloud für eine Lösung, die die höchsten Anforderungen von GEPs Fortune-500- und Global-2000-Kunden bei der Verarbeitungsleistung erfüllt und gleichzeitig die Kostenbelastung für Infrastruktur und Support deutlich reduziert.

Informationen zu GEP

GEP unterstützt globale Unternehmen dabei, effizienter und effektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, die Rentabilität zu steigern und den Unternehmens- und Aktionärswert zu maximieren

Neuartige Denkweisen, innovative Produkte, unübertroffene Sach- und Fachkenntnisse sowie intelligente, leidenschaftliche

Menschen – so schafft und liefert GEP konsolidierte Lieferkettenlösungen in einer beispiellosen Größenordnung und mit einzigartiger Leistungsfähigkeit und Effektivität.

GEP wurde als Marktführer im Gartner Magic Quadrant und als bester Anbieter bei den World Procurement Awards und EPIC Procurement Excellence Awards ausgezeichnet und wird von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream und Ardent Partners regelmäßig als innovatives Unternehmen und Marktführer im Bereich Source-to-Pay-Beschaffungssoftware ausgezeichnet.

GEP wird auch von der Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS, SIG und IAOP als führend bei Managed Services im Bereich Beschaffung (Beschaffungs-Outsourcing) eingestuft. Darüber hinaus zeichnet das führende Forschungsunternehmen im Bereich Unternehmensberatung, ALM Intelligence, GEP als Marktführer in den Bereichen Beschaffungsstrategie und Supply-Chain-Beratung aus.

Mit 18 Niederlassungen und Betriebszentren in Europa, Asien und auf dem amerikanischen Kontinent unterstützt GEP mit Hauptsitz in Clark (New Jersey) Unternehmen weltweit bei der Umsetzung ihrer strategischen, operativen und finanziellen Ziele. Weitere Informationen zu unserem umfassenden Angebot an strategischen Leistungen und Managed Services finden Sie unter www.gep.com. Weitere Informationen über SMART by GEP, unsere cloudnative, einheitliche Source-to-Pay-Plattform für direkte und indirekte Beschaffung, finden Sie unter www.smartbygep.com.

