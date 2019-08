GEP kåret til Leader i Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites

– GEP ble også kåret til Leader i den nyeste utgaven av Gartner Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites

CLARK i New Jersey, 5. august 2019 /PRNewswire/ -- GEP, en ledende leverandør av innkjøps- og forsyningskjedeprogramvare til Fortune 500- og Global 2000-bedrifter over hele verden, kunngjorde i dag at Gartner har utnevnt dem til Leader i 2019 Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites. Et gratis eksemplar av rapporten er tilgjengelig på www.smartbygep.com/GartnerP2P.

«Det er ingen iboende motsetning mellom skjønnhet og kraft», sier administrerende direktør i GEP, Subhash Makhija. «SMART by GEP® er bransjens kraftigste og mest effektive digitale plattform for direkte og indirekte innkjøp. Den er både pent utført og forbløffende enkel å bruke – dette muliggjør brukertilfredshet og produktivitet på øverste nivå.»

«CIO-er hos Fortune 500- og Global 2000-kundene våre inntar lederrollene sine med stor entusiasme ved transformasjon av digitale virksomheter», fortsatte Makhija. «De skaper ekte innovasjon, tar nye utfordringer på strak arm og følger med på de nyeste trendene – selv når kravene til IT og IT-ledelse i økende grad rettes mot mer helhetlige forretningsmål som produktivitet, smidighet, effektivitet og konkurransedyktighet.»

Skybaserte, AI-drevne SMART by GEP er en komplett digital plattform for direkte og indirekte innkjøp. SMART by GEP er enkel å sette opp, distribuere og bruke, uten at det kreves omfattende opplæring. SMART by GEP er plattform-agnostisk (den fungerer sammen med SAP, Oracle eller andre større ERP- eller F&A-systemer), og med ypperlig kundestøtte og service er GEP en bransjeleder når det kommer til kundetilfredshet.

«En digital forretningsplattform som SMART by GEP er det sentrale og viktigste arbeidsområdet for mange profesjonelle brukere fra dag til dag», sa Al Girardi, GEPs visepresident for markedsføring og analytikerrelasjoner. «Applikasjonen er ansvarlig for opplevelsen, holdningen og ytelsen deres. Kundene våre ser på SMART by GEP som 'et flott sted å jobbe', og det fremmer produktivitet og skaper verdier for virksomhetene deres.»

SMART by GEP, som er spesialbygd med én enkelt kodebase for optimal ytelse i skyen, håndterer de tyngste og mest komplekse kravene til GEPs Fortune 500- og Global 2000-klienter med letthet, samtidig som den eliminerer belastende infrastruktur- og støttekostnader. Ikke bare det, SMART by GEP procurement software, trygt forankret i Microsoft Azure, oppnår blant de høyeste nivåene av ytelse, skalerbarhet og motstandsdyktighet for hvilken som helst digital forretningsplattform.

Gartner: Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites, Magnus Bergfors, William McNeill, Patrick Connaughton, Kaitlynn Sommers, Micky Keck, 31. juli 2019.



Gartner, Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites, Magnus Bergfors, Patrick Connaughton, et al., 1. august 2018.



Gartner støtter ingen leverandør, produkt eller tjeneste som er avbildet i forskningspublikasjonene sine, og råder ikke teknologibrukere til å velge kun de leverandørene som har høyest vurdering eller annen betegnelse. Gartners forskningspublikasjoner består av meningene fra Gartners forskningsorganisasjon og bør ikke tolkes som faktiske uttalelser. Gartner fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, med hensyn til denne forskningen, inkludert garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.

Om GEP

GEP hjelper globale bedrifter å operere mer effektivt, oppnå et konkurransefortrinn, øke lønnsomheten og maksimere forretnings- og aksjonærverdien.

Nytenkning, innovative produkter, uovertruffent domene og fagkompetanse, samt smarte, lidenskapelige mennesker – slik skaper og leverer GEP forenede forsyningskjedeløsninger med overlegen kraft og effektivitet.

Med 18 kontorer og operasjonssentre i Europa, Asia og på det amerikanske kontinent hjelper GEP, basert i Clark i New Jersey, bedrifter over hele verden å realisere sine strategiske, operasjonelle og finansielle mål. Hvis du vil lære mer om vårt omfattende utvalg av strategiske og administrerte tjenester, kan du gå til www.gep.com. For mer om SMART by GEP, vår skybaserte, AI-drevne plattform for direkte og indirekte innkjøp, besøk www.smartbygep.com.

Kontaktinformasjon

Al Girardi

VP, Marketing & Analyst Relations

GEP Worldwide

Telefon: +1 732-382-6565

E-post: al.girardi@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg

Related Links

http://www.gep.com



SOURCE GEP