GEP nimettiin alan huipuksi Gartner Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites -julkaisussa

CLARK, New Jersey, 8. elokuuta, 2018 /PRNewswire/ -- GEP, yksi Fortune 500- ja Global 2000 -yritysten johtavista hankintaohjelmistojen ja -palvelujen maailmanlaajuisista tarjoajista, ilmoitti tänään, että Gartner on nimennyt GEP:n alan huipuksi raportissaan 2018 Gartner Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites.

Raportti on luettavissa veloituksetta osoitteessa www.smartbygep.com/GartnerSSS

"Kaikki työntekijämme tuotannossa, suunnittelussa, markkinoinnissa ja tuessa tekevät kaikkensa, jotta SMART by GEP® -käyttäjien asiakaskokemus olisi paras mahdollinen kautta koko käyttöympäristön", sanoi GEP:n toimitusjohtaja Subhash Makhija, "Haastoimme itsemme tarjoamaan alan voimakkaimman ja tehokkaimman yhtenäisen hankinta-alustan, jonka käyttöliittymä on samalla kuluttajalle helppokäyttöinen. Tämä oli lähtökohta SMART by GEP:lle."

"Yhä useampi Fortune 500- ja Global 2000 -yhtiö on GEP:n asiakas", Makhija jatkoi. "Se heijastelee sitä, miten olemme onnistuneet yhdistämään prosessiasiantuntijuuden, harkitun suunnittelun ja raikkaan ulkoasun huippualustaksi, joka pystyy vaivatta käsittelemään laajojen maailmanlaajuisten yritysten raskaat ja vaativat prosessit."

Makhija mainitsi, että SMART by GEP, joka toimii turvallisesti Microsoft Azuressa, pystyy huomattavan korkeaan suorituskykyyn, skaalautuvuuteen ja kestävyyteen kaikkialla maailmassa.

SMART by GEP tarjoaa kaikki hankinnasta maksuun -toiminnot yhdellä käyttäjäystävällisellä alustalla, mukaan lukien kulutusanalyysi-, hankinta-, sopimustenhallinta-, hankinnasta-maksuun-, säästöprojektienhallinta-, säästönseuranta- ja laskutusominaisuudet sekä muita tärkeitä toimintoja.

SMART by GEP on helppo asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää ilman laajaa ohjausta. SMART by GEP toimii useilla alustoilla (SAP, Oracle tai mikä tahansa muu ERP- tai F&A -järjestelmä). Erinomaisen tuen ja palvelujen ansiosta GEP:n asiakastyytyväisyys on alan parasta.

"Käytön helppous kannustaa käyttöönottoon", sanoi Al Girardi, GEP:n markkinoinnin ja analyytikkosuhteiden varajohtaja. "Käyttöönotto taas lisää arvoa. Kohina sovelluksen ominaisuuksista tai infrastruktuurista on turhaa, jos käyttäjät torjuvat sovelluksen. Me toivomme yrityskäyttäjien odottavan ja vaativan enemmän.

"Monille käyttäjillemme alustamme on digitaalinen työtila, ja sellaisena asiakkaamme kokevat SMART by GEP:n 'hyvänä työpaikkana'. Se lisää asiakastiimin ja -yrityksen tuottavuutta ja arvoa."

Pilvipohjainen SMART by GEP on rakennettu yhdelle koodipohjalle suorituskyvyn optimoimiseksi. Se hyödyntää pilvitoiminnan etuja ja tarjoaa ratkaisun, joka hoitaa helposti Fortune 500- ja Global 2000 -asiakkaiden raskaimmat ja monimuotoisimmatkin prosessointivaatimukset ja poistaa hankalat infrastruktuuri- ja tukimaksut.

Gartner, Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites, Magnus Bergfors, Patrick Connaughton, et al., 1. elokuuta 2018.

Gartner ei mainosta mitään tutkimusjulkaisuissaan kuvattua toimittajaa, tuotetta tai palvelua eikä kehota tekniikan käyttäjiä valitsemaan vain toimittajia, joilla on korkeimmat arviot tai muita mainintoja. Gartnerin tutkimusjulkaisuissa on Gartnerin tutkimusosaston mielipiteitä eikä niitä pidä käsittää faktoiksi. Gartner irtisanoutuu kaikista tutkimukseen liittyvistä suoraan ilmaistuista tai implikoiduista takuista, mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Tietoa GEP:stä

GEP auttaa maailmanlaajuisia yrityksiä toimimaan tehokkaammin, saavuttamaan kilpailuetua, parantamaan tuottavuutta sekä kasvattamaan yrityksen arvoa.

Uudenlainen ajattelu, innovatiiviset tuotteet, kattava osaaminen sekä älykkäät ja intohimoisesti työhönsä suhtautuvat ihmiset – näiden arvojen avulla GEP luo ja toimittaa yhtenäisiä liiketoimintaratkaisuja, joiden laajuus, toimintakyky ja tehokkuus ovat vertaansa vailla.

Maailman parhaaksi palveluntarjoajaksi World Procurement Awards- ja EPIC Procurement Excellence Awards -tapahtumissa nimetty GEP tunnetaan hankinnasta maksuun -ohjelmistojen johtavana toimittajana, jonka innovatiiviset ratkaisut ovat saaneet tunnustusta muun muassa Forresterilta, IDC:ltä, Procurement Leadersilta, Spend Mattersilta, PayStreamilta ja Ardent Partnersilta.

Myös Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS ja IAOP ovat nimenneet GEP:n hallittujen hankintapalvelujen (ulkoistetun hankinnan) johtavaksi tarjoajaksi. Lisäksi konsultointialan johtava tutkimusyritys ALM Intelligence on nimennyt GEP:n hankintastrategioiden ja toimitusketjukonsultoinnin johtavaksi tarjoajaksi.

GEP:n pääkonttori sijaitsee Clarkissa, New Jerseyssä, ja lisäksi yrityksellä on 14 toimistoa ja palvelukeskusta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, ja siksi se auttaa yrityksiä eri puolilla maailmaa saavuttamaan strategiset, operatiiviset ja taloudelliset tavoitteensa. Lisätietoa kattavasta strategisten ja hallittujen palvelujen valikoimastamme löytyy osoitteesta www.gep.com. Tarkempia tietoja SMART by GEP:stä, pilvipohjaisesta ja yhtenäisestä hankinnasta maksuun -alustasta löytyy osoitteesta www.smartbygep.com.

