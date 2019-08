GEP nimettiin johtajaksi Gartnerin hankinnasta maksuun -ohjelmistojen Magic Quadrant -raportissa

– GEP nimettiin johtajaksi myös Gartnerin viimeisimmässä strategisten kilpailutusohjelmistojen Magic Quadrant -raportissa

CLARK, New Jersey, 5. elokuuta 2019 /PRNewswire/ – GEP, joka toimittaa hankinta- ja toimitusketjuohjelmistoja Fortune 500- ja Global 2000 -yrityksille kaikkialla maailmassa, ilmoitti tänään Gartnerin nimenneen GEP:n johtajaksi vuoden 2019 hankinnasta maksuun -ohjelmistoja käsittelevässä Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites -raportissaan. Raportti on saatavilla maksutta osoitteesta www.smartbygep.com/GartnerP2P.

"Kauneuden ja tehokkuuden välillä ei ole välttämätöntä ristiriitaa", sanoo GEP:n toimitusjohtaja Subhash Makhija. "SMART by GEP® on alan vahvin ja tehokkain digitaalinen alusta suoralle ja epäsuoralle hankinnalle. Lisäksi se on kaunis ja hämmästyttävän helppo käyttää – tämä yhdistelmä johtaa hyvin korkeaan asiakastyytyväisyyteen ja tuottavuuteen.

"Fortune 500- ja Global 2000 -asiakkaidemme tietojohtajat ovat omaksuneet roolinsa liiketoiminnan digitaalistumisessa varsin innokkaasti", jatkaa Makhija. "He kasvattavat strategiavalikoimiaan todellisella innovoinnilla, ottavat uudet haasteet vastaan ja pysyvät ajan hermolla, vaikka tietotekniikan ja tietotekniikkajohtajuuden vaatimukset siirtyvät jatkuvasti kohti kokonaisvaltaisia liiketoimintatavoitteita, kuten tuottavuutta, ketteryyttä, tehokkuutta ja kilpailukykyä."

Tekoälyvetoinen, pilvipohjainen SMART by GEP on täydellinen, suoraan ja epäsuoraan hankintaan tarkoitettu digitaalinen alusta. SMART by GEP on helppo asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää, eikä sen käyttöön tarvita pitkää koulutusta. SMART by GEP on alustoista riippumaton (se toimii SAP:n, Oraclen tai minkä tahansa suuren toiminnanohjaus- tai talousjärjestelmän kanssa). Erinomaisia tuki- ja huoltopalveluja tarjoava GEP on alansa johtaja myös asiakastyytyväisyydessä.

"SMART by GEP:n kaltainen digitaalinen liiketoiminta-alusta on keskeinen ja tärkeä työtila, jossa monet yritysasiakkaat työskentelevät päivittäin", sanoo Al Girardi, GEP:n Vice President of Marketing and Analyst Relations. "Sovellus ohjaa heidän kokemustaan, asennettaan ja työtuloksiaan. Asiakkaamme kokevat SMART by GEP:n "mahtavana työpaikkana", mikä puolestaan lisää heidän yritystensä tuottavuutta ja tuottaa niille lisäarvoa."

Parhaan pilvisuorituskyvyn takaamiseksi yhdellä koodikannalla toimiva SMART by GEP hoitaa helposti GEP:n Fortune 500- ja Global 2000 -asiakkaiden raskaimmat ja monimutkaisimmatkin prosessointivaatimukset sekä poistaa raskaat infrastruktuuri- ja tukikustannukset. Lisäksi vakaasti Microsoft Azureen ankkuroitu SMART by GEP -hankintaohjelmisto saavuttaa parhaan suorituskyvyn, skaalautuvuuden ja kestävyyden kaikkien digitaalisten liiketoiminta-alustojen joukossa.

Gartner: Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites, Magnus Bergfors, William McNeill, Patrick Connaughton, Kaitlynn Sommers, Micky Keck, 3.17.2019. Gartner, Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites, Magnus Bergfors, Patrick Connaughton, et al., 1.8.2018. Gartner ei kannata tiettyä sen tutkimusjulkaisuissa kuvattua toimittajaa, tuotetta tai palvelua eikä neuvo teknologian käyttäjiä valitsemaan vain parhaita tuloksia tai muita määritteitä saaneita toimittajia. Gartnerin tutkimusjulkaisut koostuvat Gartnerin tutkimusorganisaation mielipiteistä, eikä niitä tule pitää faktatietona. Gartner ei anna minkäänlaisia takuita näiden tutkimusten suhteen, mukaan lukien kauppakelpoisuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen koskevat takuut.

Tietoa GEP:stä

GEP auttaa maailmanlaajuisia yrityksiä toimimaan tehokkaammin, saavuttamaan kilpailuetua, parantamaan tuottavuutta sekä kasvattamaan yrityksen arvoa.

Uudenlainen ajattelu, innovatiiviset tuotteet, kattava osaaminen sekä älykkäät ja intohimoisesti työhönsä suhtautuvat ihmiset – näiden arvojen avulla GEP luo ja toimittaa yhtenäisiä toimitusketjuratkaisuja, joiden laajuus ja tehokkuus ovat vertaansa vailla.

GEP:n pääkonttori sijaitsee Clarkissa, New Jerseyssä, ja lisäksi yrityksellä on 18 toimistoa ja palvelukeskusta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa – näin autamme yrityksiä eri puolilla maailmaa saavuttamaan strategiset, operatiiviset ja taloudelliset tavoitteensa. Lue lisää kattavasta strategisten ja hallittujen palvelujen valikoimastamme osoitteessa www.gep.com. Tutustu tarkemmin SMART by GEP:hen – suoraan ja epäsuoraan hankintaan tarkoitettuun pilvipohjaiseen, tekoälyvetoiseen alustaamme – osoitteessa www.smartbygep.com.

Lisätietoja:

Al Girardi

VP, Marketing & Analyst Relations

GEP Worldwide

Puhelin: +1 732-382-6565

Sähköposti: al.girardi@gep.com

