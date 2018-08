GEP nomeada Líder no Quadrante Mágico do Gartner de Strategic Sourcing Application Suites

CLARK, Nova Jersey, 7 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A GEP, principal fornecedora de software e serviços de compra para empresas da Fortune 500 e Global 2000 em todo o mundo, anunciou hoje que o Gartner nomeou a GEP como Líder em seu relatório, 2018 Gartner Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites.

Uma cópia complementar do relatório está disponível em www.smartbygep.com/GartnerSSS

"Nossos profissionais de produto, engenharia, marketing e suporte são incansáveis em seus esforços para proporcionar a melhor experiência de cliente a todo o ecossistema de usuários SMART by GEP®", declarou Subhash Makhija, diretor executivo da GEP. "Nós nos desafiamos a fim de proporcionar a plataforma de compras unificada mais poderosa e eficaz do setor criando, ao mesmo tempo, um aplicativo "clientarizado" belo e realmente fácil de usar — esse foi o ímpeto por trás do SMART by GEP.

"O número em rápida expansão de empresas Fortune 500 e Global 2000 que são clientes GEP", continua Makhija, "ressalta o sucesso que temos alcançado ao unir expertise de processo, design elaborado e estética renovada em uma plataforma internacional que lida facilmente com o processamento de serviço pesado e requisitos de tempo de processamento das empresas globais mais complexas."

Makhija notou que a SMART by GEP, ancorada seguramente em Microsoft Azure, atinge níveis notáveis de desempenho, escalabilidade e resiliência em todo o mundo.

A SMART by GEP proporciona uma funcionalidade da compra até ao pagamento completa em uma plataforma de fácil utilização, nativa da nuvem, incluindo análise de gastos, sourcing, gestão de contrato, compra até ao pagamento, gestão de economia de projeto e rastreamento de economias, faturas e outras capacidades relacionadas.

O SMART by GEP é fácil de configurar, implementar e usar, sem nenhum treinamento extensivo requerido. O SMART by GEP é uma plataforma agnóstica (funciona com SAP, Oracle ou qualquer outro importante ERP ou sistema de F&A). E com um excelente suporte e atendimento, a GEP é líder do setor em satisfação ao cliente.

"A facilidade de uso impulsiona a adoção", declarou Al Girardi, vice-presidente de marketing e relações com analistas da GEP, "e a adoção impulsiona o valor. Qualquer alarde sobre um dado conjunto de recursos ou infraestrutura do aplicativo é sem sentido se o aplicativo foi rejeitado pelos usuários. Estamos pedindo aos usuários corporativos que esperem e exijam mais.

"Para muitos usuários, nossa plataforma é essencialmente um espaço de trabalho digital e, como tal, nossos clientes experimentam o SMART by GEP como "um grande local para se trabalhar" — e isso gera produtividade e valor para sua equipe e negócios."

O SMART by GEP nasceu na nuvem, intencionalmente projetado em uma única base de código para máximo desempenho na nuvem, alavanca a economia da nuvem a fim de entregar uma solução que lida facilmente com os requisitos mais pesados e completos de clientes da Fortune 500 e Global 2000 da GEP eliminando, ao mesmo tempo, os pesados custos de infraestrutura e suporte.

Gartner, Quadrante Mágico de Strategic Sourcing Application Suites, Magnus Bergfors, Patrick Connaughton, et al., 1o. de agosto de 2018.

O Gartner não endossa nenhum vendedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, e não consulta usuários de tecnologia para selecionar somente aqueles fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem das opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não deveriam ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner renuncia todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialidade ou adequação a um propósito específico.

Sobre a GEP

A GEP ajuda empresas globais a operar com mais eficiência e eficácia, obter vantagem competitiva, impulsionar a lucratividade e maximizar o valor de negócios e ao acionista.

Pensamento revigorante, produtos inovadores, domínio sem igual e expertise de assunto, além de pessoas apaixonadas e inteligentes — é assim que a GEP cria e entrega soluções de transformação de negócios unificadas de escala, eficiência e eficácia sem precedentes.

Nomeada melhor provedora no World Procurement Awards e EPIC Procurement Excellence Awards, a GEP é frequentemente homenageada como uma inovadora e líder em software de aquisição da compra até ao pagamento pela Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream e Ardent Partners.

A GEP também está classificada como líder em serviços de aquisição gerenciados (terceirização de aquisições) pelo Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS e IAOP. Além disso, o escritório de pesquisa primária no setor de consultoria de gestão, ALM Intelligence, classifica a GEP como líder em estratégia de aquisição e consultoria em cadeia de suprimentos.

Com 14 escritórios e centros de operação na Europa, Ásia e Américas, a GEP, com sede em Clark, Nova Jersey, ajuda as empresas em todo o mundo a realizar seus objetivos estratégicos, operacionais e financeiros. Para saber mais sobre nossa Para saber mais sobre nossa ampla gama de serviços gerenciados e estratégicos, acesse www.gep.com. Para saber mais sobre o SMART by GEP, nossa plataforma de compras até ao pagamento unificada nativa em nuvem, acesse www.smartbygep.com.

