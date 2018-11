GEP palkitaan Vuoden ohjelmistotoimittajan palkinnolla Global Sourcing Associationin taholta

- SMART by GEP®, yhtiön pilvipohjainen, source-to-pay digitaalinen hankinta-alusta, asettaa tahdin varojen kulutuksen, hankinnan ja toimitusketjun osalta ohjelmistosektorilla

- GEP on teollinen johtaja kolmella toisiaan täydentävällä liiketoimintalinjalla kaikkien näiden keskittyessä hankinnan ja toimitusketjun hallintaan, mukaan lukien strateginen konsultointi sekä ohjelmisto- että hallintapalvelut, tyypillisesti yhdistettyinä digitaalisen muuntautumisen sitoumuksiin Fortune 500 ja Global 2000 -asiakkaita varten

CLARK, New Jersey, 3. marraskuuta, 2018 /PRNewswire/ -- GEP, johtava hankinnan ja toimitusketjun sovellusten toimittaja Fortune 500 ja Global 2000 yhtiöille maailmanlaajuisesti, ilmoitti tänään, että Global Sourcing Association on nimennyt GEP:n "Vuoden ohjelmistotoimittajaksi" vuotuisessa Global Sourcing Summit & Awards -tilaisuudessa, joka pidettiin jonkin aikaa sitten Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa.

SMART by GEP® yhtenäinen source-to-pay -hankintaohjelmisto on teollisuuden johtava pilvipohjainen, digitaalinen hankinnan ja varojen kulutuksen hallinnan alusta.

Subhash Makhijan, perustajajäsenen, GEP:n toimitusjohtajan mukaan, yhtiön tuotetiimi haastoi itsensä toimittamaan teollisuuden kaikkein vaikuttavimman, kaikkein tehokkaimman yhtenäisen hankinta-alustan, samalla luoden esteettisen ja erittäin helppokäyttöisen "kuluttajalle sopivan" sovelluksen.

Hän huomautti, että GEP:n nopeasti kasvava asiakaspohja, joka suurelta osin koostuu Fortune 500 ja Global 2000 yhtiöistä, tuo ilmi menestyksen, jonka GEP on saavuttanut tuomalla yhteen prosessien asiantuntemusta, pitkälle vietyä tekoälyä ja analytiikka, pohdittua muotoilua ja virkistävää estetiikkaa maailmanluokan alustalla, jolla helposti käsitellään raskaan sarjan prosesseja sekä kaikkein monimutkaisimpien globaalien yhtiöiden läpiviennin vaatimuksia.

"SMART by GEP on oleellisesti digitaalinen työtila, jossa ydinkäyttäjät kuluttavat paljon aikaa päivittäin — joten SMART by GEP on ensimmäiseksi ja lähtökohtaisesti suurenmoinen työpaikka," ilmaisi Al Girardi, GEP:n varatoimitusjohtaja markkinoinnin ja analyytikkosuhteiden osalta. "Käyttäjäkokemus ajaa omaksumista ja omaksuminen ajaa arvoa."

SMART by GEP toimittaa täyden source-to-pay -toiminnollisuuden yhdessä helppokäyttöisessä, pilvipohjaisessa alustassa, johon on sisällytetty kuluanalyysi, hankinta, sopimusten hallinta, procure-to-pay, säästöjen projektinhallinta ja säästöjen jäljitys, laskutus ja muita liitännäisiä ominaisuuksia.

Turvallisesti ankkuroituna Microsoft Azure -sisältöön, SMART by GEP saavuttaa merkittäviä suorituskyvyn tasoja, skaalautuvuutta ja joustavuutta maailmanlaajuisesti. Se on helppo asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää, ilman vaadittavaa laaja-alaista koulutusta ja on alustan suhteen riippumaton (toimii SAP:n, Oraclen tai minkä tahansa muun pääasiallisen ERP:n tai F&A-järjestelmän kanssa). Ja erinomaisella tuella ja palvelulla varustettuna, GEP on teollisuuden johtaja asiakastyytyväisyydessä.

SMART by GEP on rakennettu tarkoituksella yhden koodin pohjalta optimaalista suorituskykyä varten pilvellä ja hyödyntää pilven taloudellisuutta toimittaen joustavan digitaalisen alustan, joka käsittelee helposti GEP:n Fortune 500 ja Global 2000 asiakkaiden raskaimmat, kaikkein monimutkaisimmat vaatimukset, samalla eliminoiden rasittavat infrastruktuurin ja tuen kulut.

Tietoja GEP:n osalta

GEP avustaa globaaleja yhtiöitä toimimaan tehokkaammin ja saavuttamaan kilpailuetuuksia, kasvattamaan voitollisuutta ja maksimoimaan liiketoiminnan ja osakkeenomistajien arvoa.

Tuoreet ajatukset, innovatiiviset tuotteet, vertaamaton domain ja aihesisällön asiantuntemus, sekä älykkäät ja intohimoiset henkilöt — tämä on se tapa, jolla GEP luo ja toimittaa yhtenäisiä liiketoiminnan ratkaisuja ennennäkemättömällä laajuudella, vaikutuksella ja tehokkuudella.

Nimetty Johtajaksi Gartner Magic Quadrantin puitteissa sekä Parhaaksi toimittajaksi World Procurement Awards -tilaisuudessa ja EPIC Procurement Excellence Awards -tilaisuudessa, GEP:tä säännöllisesti kunnioitetaan innovaattorina ja johtajana source-to-pay -hankintaohjelmistojen osalta yhtiöiden Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream ja Ardent Partners taholta.

GEP on myös sijoittautunut johtaja hallittujen hankintojen palveluissa (hankintojen ulkoistus) yhtiöiden Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS ja IAOP osalta. Lisäksi, ensiluokkainen tutkimusyhtiö liiketoiminnan hallinnan konsultoinnin sektorilla, ALM Intelligence, sijoittaa GEP:n johtajaksi hankintastrategian ja toimitusketjun hallinnan konsultoinnissa.

14 toimipaikalla ja toiminnallisilla keskuksilla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikoissa, Clarkiin, New Jerseyyn sijoittautunut GEP auttaa yhtiöitä läpi maailman toteuttamaan strategisia, toiminnallisia ja rahallisia tavoitteitaan. Saadaksesi lisätietoja kattavasta strategisten ja hallittujen palveluiden kokoelmasta, ystävällisesti vieraile sivustolla www.gep.com. Lisätietoja koskien SMART by GEP, joka on pilvipohjainen, yhtenäistetty source-to-pay -alustamme, vieraile sivustolla www.smartbygep.com.

Media-yhteydet:

Al Girardi

Varatoimitusjohtaja, markkinointi ja analyytikkosuhteet

GEP

Puh: +1 732-382-6565

Sähköposti: al.girardi@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg

Related Links

http://www.gep.com