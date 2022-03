GEP S'ENGAGE À ACQUÉRIR COSTDRIVERS®, UNE PLATEFORME DE PREMIER PLAN DE PRÉVISION, DE CALCUL DES COÛTS ET DES TENDANCES TARIFAIRES POUR LES MARCHÉS DE L'APPROVISIONNEMENT, DANS LE CADRE DE L'ACHAT DE DATAMARK®, UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS L'INFORMATIQUE ET LA SCIENCE DES DONNÉES RELATIVES À L'APPROVISIONNEMENT

L'énorme base de données sur les prix et les coûts mondiaux tire parti de l'analyse des mégadonnées et de l'apprentissage machine pour faciliter les prévisions, la modélisation des coûts et la prise de décisions des équipes chargées des achats et de la chaîne d'approvisionnement des entreprises

La plateforme permet aux professionnels des achats, de l'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement d'élaborer, de comparer et d'opposer une gamme complète de modèles de coûts durables pour des résultats plus écologiques

La société mère Datamark bénéficie d'une présence importante en Amérique latine et compte parmi ses clients des leaders du marché brésilien et des multinationales.

CLARK, New Jersey, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- GEP ®, un des principaux fournisseurs de stratégies et de logiciels de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises Fortune 500 et Global 2000 dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'il s'engageait à acquérir COSTDRIVERS ®, une plateforme de premier plan pour la prévision des marchés d'approvisionnement, les tendances en matière de prix et la modélisation des coûts, ainsi qu'une société de renseignements sur les achats et de science des données Datamark ® Ltd., basée à Sao Paulo, au Brésil, par l'acquisition de sa société mère, Datamark International (Bermuda) Ltd. La transaction devrait être conclue au premier trimestre, sous réserve des approbations réglementaires.

« Les clients de GEP peuvent accéder aux puissantes analyses de mégadonnées et aux connaissances améliorées par l'apprentissage automatique de l'une des plus puissantes plateformes de prévision des coûts et des prix disponibles sur le marché, a déclaré Subhash Makhija, PDG de GEP. Alors que les équipes de conseil et de services gérés de GEP tirent déjà parti de COSTDRIVERS pour fournir des résultats révolutionnaires, nous allons également permettre aux clients des logiciels de GEP de tirer parti de la plateforme en intégrant à terme ses puissantes fonctionnalités dans leurs plateformes numériques de gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement GEP SMART ™ et GET NEXXE ™. »

Et Makhija de souligner : « Nous sommes particulièrement enthousiasmés par la possibilité que la plateforme offre aux clients de mener des opérations d'achat et d'approvisionnement plus durables dans un large éventail d'industries et de secteurs. »

COSTDRIVERS, qui compte plus de 200 entreprises clientes dans 40 pays, assure le suivi de plus de 50 000 produits et fournitures d'exploitation sur les marchés du monde entier. Des tableaux de bord interactifs et faciles à utiliser fournissent des prévisions de prix et des alertes personnalisées pour les opportunités de réduction des coûts, ce qui alimente les outils de budgétisation et de planification stratégique. Bien que les algorithmes brevetés et les analyses prédictives soient à l'origine de la fonctionnalité de prévision enrichie par l'IA, la planification des scénarios et la prise de décision s'appuient sur des données de soutien très pertinentes, telles qu'une décennie ou plus d'évolution historique des coûts.

Contrairement à sa plateforme COSTDRIVERS, Datamark Ltd. se concentre principalement sur le marché brésilien avec des données d'approvisionnement spécialisées sur les produits de consommation, l'emballage et les intrants industriels. Le Brésil se targue d'être la douzième plus grande économie du monde, avec plus de 1,36 billion de dollars, et Datamark compte parmi ses clients plus de 25 % des 1 000 premières entreprises du pays.

À propos de GEP

GEP® offre des solutions de chaîne d'approvisionnement transformatrices qui aident les entreprises mondiales à devenir plus agiles et résilientes, à fonctionner de façon plus efficace et efficiente, à obtenir un avantage concurrentiel, à stimuler la rentabilité et à accroître la valeur pour les actionnaires.

Une nouvelle façon de penser, des produits innovants, une expertise inégalée dans le domaine, des personnes intelligentes et passionnées – voilà comment GEP SOFTWARE™, GEP STRATEGY™ et GEP MANAGED SERVICES™ fournissent ensemble des solutions de chaîne d'approvisionnement d'une ampleur, d'une portée et d'une efficacité sans précédent. Nos clients sont les meilleures entreprises au monde, y compris des centaines de chefs de file de l'industrie figurant aux palmarès Fortune 500 et Global 2000, qui comptent sur GEP pour atteindre des objectifs stratégiques, financiers et opérationnels ambitieux.

Leader dans de nombreux rapports Magic Quadrants de Gartner, les logiciels natifs du cloud et les plateformes d'affaires numériques de GEP sont régulièrement récompensés et reconnus par les analystes du secteur, les sociétés de recherche et les médias, notamment Gartner, Forrester, IDC et Spend Matters. GEP est également régulièrement classé parmi les meilleures sociétés de conseil et de stratégie en matière de chaîne d'approvisionnement, et parmi les principaux fournisseurs de services gérés par ALM, Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG et HFS, entre autres.

GEP, dont le siège social est situé à Clark, dans le New Jersey, possède des bureaux et des centres d'opérations en Europe, en Asie, en Afrique et sur le continent américain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.gep.com .

