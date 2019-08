GEP udnævnt til førende i Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites

– GEP blev også udnævnt til førende i den seneste Gartner Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites

CLARK, New Jersey, 3. aug. 2019 /PRNewswire/ -- GEP, der er en ledende leverandør af indkøbs- og forsyningskædesoftware til Fortune 500- og Global 2000-virksomheder, annoncerede i dag, at Gartner har udnævnt GEP til førende i 2019 Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites. En gratis kopi af rapporten kan fås på www.smartbygep.com/GartnerP2P.

"Der er ingen naturlig uoverensstemmelse mellem skønhed og styrke," sagde Subhash Makhija, admin. direktør for GEP. "SMART by GEP® er branchens kraftigste og mest effektive digitale platform til direkte og indirekte indkøb. Det er også flot og utroligt brugervenligt – og det giver de allerhøjeste niveauer af brugertilfredshed og produktivitet.

"IT-chefer hos vores Fortune 500- og Global 2000-kunder tager deres førerrolle inden for digital forretningstransformation til sig med stor begejstring," fortsatte Makhija. "De tilføjer reel innovation til deres planer, accepterer nye udfordringer og er stadig fuldt relevante, selv når kravene til IT og IT-ledelse i stigende omfang ændres mod mere holistiske forretningsmål – produktivitet, smidighed, effektivitet og konkurrenceevne."

SMART by GEP, der er AI-drevet og cloudbaseret, er en digital totalplatform til direkte og indirekte indkøb. SMART by GEP er nem at konfigurere, installere og bruge og kræver ingen omfattende uddannelse. SMART by GEP er platformsuafhængig (det fungerer sammen med SAP, Oracle eller andre større ERP- eller F&A-systemer). Og GEP er med sin fantastiske support og service førende inden for branchen med hensyn til kundetilfredshed.

"En digital virksomhedsplatform såsom SMART by GEP er det centrale og vigtigste daglige arbejdssted for mange erhvervsbrugere," sagde Al Girardi, GEP's direktør for marketing og analytikerforhold. "Programmet driver deres erfaringer, holdninger og resultater. Vores kunder oplever SMART by GEP som et "fantastisk sted at arbejde", og det fremmer produktiviteten og værdien for deres virksomhed."

SMART by GEP, der er bygget på en enkelt kodebasis for at opnå den bedste cloudydelse, håndterer nemt selv de mest krævende og komplekse opgaver hos GEP's Fortune 500- og Global 2000-kunder og eliminerer samtidig belastende infrastruktur- og supportomkostninger. Og indkøbssoftwaren SMART by GEP, der er forankret sikkert i Microsoft Azure, opnår nogle af de allerhøjeste niveauer af ydelse, skalérbarhed og robusthed på digitale virksomhedsplatforme over alt i verden.

Om GEP

GEP gør det muligt for internationale virksomheder at opnå en mere effektiv drift, opnå konkurrencemæssige fordele, øge indtjeningsevnen og maksimere værdien af virksomheden og værdien for aktionærerne.

Nytænkning, innovative produkter, uovertruffen faglig ekspertise på området samt intelligente og entusiastiske medarbejdere – Sådan udvikler og leverer GEP totale forsyningskædeløsninger af enestående omfang, og som er kraftfulde og effektive.

GEP, der har hovedkvarter i Clark, New Jersey, USA, og har 18 kontorer og driftscentre i Europa, Asien samt Nord-, Syd- og Mellemamerika, bistår virksomheder over hele verden med at nå deres strategiske, drifts- og økonomiske mål. Besøg www.gep.com for at få flere oplysninger om vores omfattende vifte af strategiske og administrerede services. Besøg www.smartbygep.com for at få flere oplysninger om SMART by GEP, der er vores cloudbaserede, AI-drevne platform til direkte og indirekte indkøb.

