GEP utses till ledare i Gartner Magic Quadrant för P2P-lösningar (Procure-to-Pay)

CLARK, New Jersey, 3 augusti, 2019 /PRNewswire/ – GEP, en ledande leverantör av upphandlingsprogram till Fortune 500- och Global 2000-företag över hela världen, meddelade i dag att Gartner har utsett GEP till ledare i 2019 års Gartner Magic Quadrant för P2P-lösningar. En kopia av rapporten finns att läsa på www.smartbygep.com/GartnerP2P.

"Det finns ingen inneboende motsättning mellan skönhet och prestanda", säger Subhash Makhija, VD på GEP. "SMART by GEP® är branschens mest kraftfulla och effektiva digitala plattform för direkt och indirekt upphandling. Den är också både snygg och otroligt användarvänlig – vilket ger högsta nivå av användarnöjdhet och produktivitet.

"IT-chefer hos våra Fortune 500- och Global 2000-kunder upprätthåller sin ledande roll inom digital företagstransformation med största entusiasm", säger Makhija. "De har innovation på agendan och tar sig an nya utmaningar utan att tappa fokus på målet, samtidigt som kraven på IT och IT-ledarskapet hela tiden förändras mot alltmer övergripande affärsmål – produktivitet, agilitet, effektivitet och konkurrenskraft."

AI-integrerade och molnbaserade SMART by GEP är en komplett digital plattform för direkt och indirekt upphandling. SMART by GEP är enkel att konfigurera, distribuera och använda utan att kräva någon omfattande utbildning. SMART by GEP är plattformsoberoende (det fungerar tillsammans med SAP, Oracle och andra stora ERP- och F&A-system). Tack vare fantastisk support och service är GEP också branschledande inom kundnöjdhet.

"En digital affärsplattform som SMART by GEP är den centrala och viktigaste arbetsyta som många affärsanvändare använder dagligen", säger Al Girardi, GEP:s vd för marknadsföring och analytikerrelationer. "Funktionen påverkar deras upplevelse, inställning och resultat. Våra kunder upplever att SMART by GEP är "en fantastisk arbetsplats" som främjar produktiviteten och värdet för deras företag."

SMART by GEP, som är specialbyggd med en enda kodbas för optimal prestanda i molnet, hanterar enkelt de mest krävande och komplexa kraven från GEP:s Fortune 500- och Global 2000-kunder, samtidigt som den eliminerar betungande infrastruktur och supportkostnader. Dessutom är SMART by GEP upphandlingsprogram tryggt förankrade i Microsoft Azure och uppnår bland de högsta nivåerna av prestanda, skalbarhet och stabilitet för alla digitala affärsplattformar.

Gartner: Magic Quadrant för P2P-lösningar, Magnus Bergfors, William McNeill, Patrick Connaughton, Kaitlynn Sommers, Micky Keck, 31 juli 2019. Gartner, Magic Quadrant för programlösningar för strategisk upphandling, Magnus Bergfors, Patrick Connaughton, et al., 1 augusti 2018. Gartner förespråkar ingen specifik leverantör, produkt eller tjänst som förekommer i forskningspublikationerna och ger inga rekommendationer till teknikanvändare att välja endast de leverantörer som fått högst betyg eller bäst omnämnanden. Gartners forskningspublikationer innehåller Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte uppfattas som absoluta sanningar eller fakta. Gartner lämnar inga garantier, uttalade eller underförstådda, angående denna forskning, inkluderat eventuella garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt syfte.

Om GEP

GEP hjälper globala företag göra verksamheten effektivare, skaffa konkurrensfördelar, öka vinsten, samt optimera företags- och aktieägarvärdet.

Nytänkande, innovativa produkter, oöverträffad domän- och ämnesexpertis, samt smarta, passionerade människor — så skapar och levererar GEP integrerade företagslösningar med oöverträffad skalabilitet, kapacitet och effektivitet.

Med 18 kontor och operationella centrum i Europa, Asien och Nord-, Mellan-, och Sydamerika, hjälper GEP, med bas i Clark, New Jersey, företag över hela världen att realisera sina strategiska, operationella och finansiella mål. Mer information om våra heltäckande strategiska och hanterade tjänster finns på www.gep.com. Mer information om SMART by GEP, vår molnbaserade, AI-integrerade plattform för direkt och indirekt upphandling finns på www.smartbygep.com.

