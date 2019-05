GEP vinder Best Procurement Technology Award på World Procurement Awards - seneste milepæl på rejsen mod lederskab inden for branchen

– SMART by GEP®, AI-baseret, cloudbaseret source-to-pay platform, modtager toppris

CLARK, New Jersey, USA, 24. maj 2019 /PRNewswire/ -- GEP, der er en ledende leverandør af indkøbssoftware og -services til Fortune 500- og Global 2000-virksomheder, oplyser, at virksomheden har vundet prisen Best Procurement Technology på 13th Annual World Procurement Awards i London.

"Nogle af verdens største virksomheder har draget fordel af GEP's teknologi i takt med, at den amerikanske softwaregigant fortsætter med at flytte grænserne for det mulige inden for indkøbsteknologi", lyder det fra Procurement Leaders og det anerkendte dommerpanel. "Virksomhedens SMART by GEP®-platform er designet til at hjælpe internationale virksomheder med at skabe større værdi fra deres direkte og indirekte indkøb. Den cloudbaserede totale source-to-pay platform skaber en arbejdsplads centreret omkring samarbejde og samler alt, der kræves til indkøb på en effektiv måde."

Priskomitéen bemærkede, at "SMART by GEP har bevist at kunne transformere indkøbs- og forsyningskædeaktiviteter rundt om i verden og dermed bistå virksomheder med at øge resultatet, øge hastigheden og udbredelsen og samtidig skabe resultater på komplekse og ofte vanskeligt håndtérbare områder som fx overensstemmelse."

"GEP's brug af kunstig intelligens og avanceret procesautomatisering skaber tillige en platform, der bliver ved med at give resultater fremover." Besøg www.smartbygep.com/WPCawards, og få mere at vide om begrundelsen for at tildele prisen til GEP.

"Vores kunder er blandt de bedst ledte virksomheder i verden med fokus på ydelse og resultater, og de vælger GEP, fordi de efterspørger et mærkbart fremskridt i digital innovation, effekt og værdi," sagde Al Girardi, direktør for internationale marketing- og analytikerforhold i GEP. "GEP er i dag det førende alternativ til leverandører af forældede systemer, der kræver kolossale, flerårige investeringer og holder frustrerede brugere fast i fejlslagne installationer i evighed. Vores mål er intet mindre end at vende op og ned på status quo ved at transformere brugernes og virksomhedernes forventninger til software til erhvervssektoren med fantastiske, brugervenlige løsninger, der overgår komplekse internationale virksomheders største krav."

"SMART by GEP vælges igen og igen af dygtige erhvervsbrugere, der efterspørger en total digital platform baseret på dyb procesekspertise og uovertruffet knowhow om indkøb og forsyningskæde. Og GEP foretrækkes af progressive IT-chefer, der ønsker at skabe gladere og mere produktive digitale arbejdspladser og opbygge stærke, mere konkurrencedygtige teams og virksomheder," tilføjede Girardi.

"Prisen afspejler tilliden, som vore kunder har til vores produkter, og den værdi, som de får, når de vælger SMART by GEP," sagde Subhash Makhija, admin. direktør og en af grundlæggerne af GEP. "Vores kunder ønsker at afsøge mulighederne for at omdanne driften af deres forretning ved hjælp af stærke, nye teknologier, som fx AI, cloud, big data-analyser og IoT – Med SMART by GEP får de det hele på en samlet platform til digital forsyningskæde og transformering af indkøb."

World Procurement Awards, der arrangeres af Procurement Leaders i London, er en årlig begivenhed, der samler mere end 1.000 indkøbschefer fra hele verden for at markere og fejre excellence i indkøb. GEP, der leverer transformerende løsninger til indkøb og forsyningskæde, der omfatter strategiske og administrerede services samt den førende cloudbaserede software i branchen, var også blandt finalisterne i to yderligere priskategorier: Best Procurement Consultancy og Best P2P Specialist. GEP blev udnævnt til Best P2P Specialist Provider på World Procurement Awards sidste år.

GEP modtager ofte anerkendelse fra topledere og analytikere inden for branchen for virksomhedens cloudbaserede software til indkøb og forsyningskæde. GEP er senest udnævnt som førende i Gartner Magic QuadrantTM for Strategic Sourcing Application Suites, IDC MarketScape report for Cloud Procurement Software og Forrester WaveTM report for eProcurement Software. GEP har også modtaget toppriser fra Spend Matters, PayStream og Ardent Partners.

SMART by GEP® indeholder komplette source-to-pay funktioner til administration af direkte og indirekte indkøb på én samlet, brugervenlig, cloudbaseret platform, herunder forbrugsanalyser, sourcing, kontraktstyring, leverandørstyring, procure-to-pay, projektstyring og registrering af besparelser, fakturering og andre tilhørende funktioner. SMART by GEP er et velgennemtænkt, flot designet, kundetilpasset digitalt arbejdsmiljø, der er udviklet til eksperter inden for indkøb og forsyningskæde. SMART by GEP® er nemt at konfigurere, installere og bruge og kræver ingen omfattende uddannelse. SMART by GEP er platformsuafhængigt (det fungerer sammen med SAP, Oracle eller andre større ERP- eller F&A-systemer). Og GEP er med sin fantastiske support og service førende inden for branchen med hensyn til kundetilfredshed.

Bag den hurtige udbredelse af SMART by GEP ligger et intuitivt design, flotte og intelligente brugergrænseflader samt muligheden for at arbejde på alle platforme og alle enheder. Og udbredelse giver overensstemmelse og omkostningsbesparelser.

SMART by GEP, der er bygget til formålet på en enkelt kodebasis for at opnå den bedste cloudydelse, udnytter den økonomiske fordel ved cloudbaseringen til at levere en løsning, der nemt håndterer selv de mest krævende opgaver hos GEP's Fortune 500- og Global 2000-kunder og eliminerer samtidig belastende infrastruktur- og supportomkostninger.

