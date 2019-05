GEP vinner prisen «Best Procurement Technology» ved World Procurement Awards - en ny milepæl på selskapets vei mot å bli en bransjeleder

– En AI-drevet, skybasert kilde-til-betaling-plattform – SMART by GEP® – vinner førsteprisen

CLARK i New Jersey, 24. mai 2019 /PRNewswire/ -- GEP, en ledende leverandør av forsyningskjede-relaterte programvarer og tjenester til Fortune 500- og Global 2000-selskaper over hele verden, kunngjorde i dag at selskapet har vunnet prisen «Best Procurement Technology» ved den 13. årlige World Procurement Awards i London.

«Noen av verdens største selskaper har dratt nytte av GEPs teknologi, og den USA-baserte teknologigiganten forsetter å flytte grenser for hva som er mulig innen innkjøpsteknologi», sier Procurement Leaders og dets høyt ansette dommerpanel. «Selskapets SMART by GEP®-plattform er utviklet for å hjelpe globale virksomheter med å skape større verdier fra direkte og indirekte utlegg. Den nettbaserte, helhetlige kilde-til-betaling-programvaren gir et arbeidsmiljø der samarbeid er i sentrum, og som inneholder alt som trengs for at innkjøpsprosesser som fungere knirkefritt.»

Priskomiteen bemerket at «SMART by GEP har vist seg i stand til å forandre innkjøps- og forsyningskjedeoperasjoner over hele verden, og at programvaren hjelper bedrifter med å forbedre resultatene, øke hastigheten og levere også på komplekse områder som ofte er vanskelige å administrere, som for eksempel samsvar.

«GEPs bruk av kunstig intelligens og avansert prosessautomatisering gir også en type plattform som kan fortsette å levere i mange år.» Hvis du vil vite mer om hvordan GEP vant, kan du gå til www.smartbygep.com/WPCawards

«Kundene våre er blant de aller beste prestasjon- og resultatdrevne selskapene i verden, og de valgte GEP fordi de ønsket et markert sprang innen digital innovasjon, påvirkning og verdi», sier Al Girardi, visepresident for global markedsføring og analytikerrelasjoner hos GEP. «GEP er i dag det ledende alternativet til legacy-leverandører som krever trinnvise, flerårige investeringer og setter frustrerte brukere fast i evige mislykkede implementeringer. Målet vårt er å snu opp ned på status quo ved å transformere hva folk og bedrifter forventer av forretningsprogramvare med vakre, brukervennlige løsninger som overgår de mest utfordrende kravene til komplekse globale bedrifter.»

«Om og om igjen blir SMART by GEP skrytt opp i skyene av smarte brukere som ønsker en altomfattende digital plattform som er gjennomsyret av dyp prosessekspertise samt makeløs kunnskap innen innkjøp og forsyningskjeder. Og GEP er førstevalget til progressive IT-ledere som ønsker å skape lykkeligere, mer produktive digitale arbeidsplasser og bygge sterkere, mer konkurransedyktige team og selskaper», la Girardi til.

«Denne prisen gjenspeiler tilliten som kundene våre viser produktene våre, og verdien de får når de velger SMART by GEP», fortalte Subhash Makhija, administrerende direktør og en av grunnleggerne av GEP. «Kundene våre ønsker å utforske muligheter for omforming av forretningsdriften gjennom kraftige nye teknologier, slik som AI, nettskyer, analyse av big data samt IoT. Med SMART by GEP har vi brakt alt dette sammen i én enkelt plattform for digitale forsyningskjeder og innkjøpstransformasjon.»

The World Procurement Awards, arrangert av Procurement Leaders i London, er en årlig begivenhet som samler mer enn 1000 ledende innkjøpsledere fra hele verden for å markere og feire ekspertise innen innkjøp. GEP, som tilbyr transformative innkjøps- og forsyningskjedeløsninger som bygger på strategiske og administrerte tjenester, og selskapets bransjeledende skybaserte programvare, ble også kåret til finalist i to andre priskategorier: «Best Procurement Consultancy» og «Best P2P Specialist». GEP ble kåret til «Best P2P Specialist Provider» ved World Procurement Awards i fjor.

GEP blir ofte anerkjent av toppledere og analytikere i bransjen for selskapets nettskybaserte innkjøps- og forsyningskjedeprogramvare. Nylig ble GEP rangert som «Leader» i Gartner Magic QuadrantTM for Strategic Sourcing Application Suites, IDC MarketScape-rapporten for Cloud Procurement Software samt Forrester WaveTM-rapporten for eProcurement Software. GEP har også blitt anerkjent av Spend Matters, PayStream og Ardent Partners.

SMART by GEP® tilbyr fullstendig kilde-til-betaling-funksjonalitet for direkte og indirekte utgiftsbehandling i én brukervennlig nettskyplattform, inkludert utgiftsanalyse, innkjøp, kontraktstyring, leverandørstyring, innkjøp-til-betaling, besparelsesprosjektledelse og sparingssporing, fakturering og andre relaterte funksjonaliteter. SMART by GEP er et omtenksomt utformet, vakkert designet «forbrukerisert» digitalt arbeidsmiljø, presisjonsutviklet for ansatte innen innkjøp og forsyningskjeder. Det er enkelt å sette opp og bruke, og det kreves ikke mye opplæring. SMART by GEP er plattform-agnostisk (det fungerer med SAP, Oracle og andre større ERP- eller F&A-systemer). Og med ypperlig støtte og service er GEP en bransjeleder innen kundetilfredshet.

SMART by GEPs høye brukstall kommer av intuitivt design, vakker visuell appell, intelligente grensesnitt, lettheten i å bevege deg fra oppgave til oppgave samt fleksibiliteten det gir å kunne jobbe på alle plattformer og enheter. Og alt dette gir lavere utgifter.

SMART by GEP, bygget av én enkel kodebase for optimal ytelse i nettskyen, utnytter nettskyøkonomien til å levere en løsning som enkelt tar seg av de tyngste behandlingskravene til GEPs Fortune 500- og Global 2000-kunder, samtidig som det eliminerer tyngende infrastruktur- og støttekostnader.

Om GEP

GEP hjelper globale virksomheter til å fungere mer effektivt, få konkurransefortrinn, øke lønnsomheten og maksimere forretnings- og aksjonærverdien.

Nye ideer, innovative produkter, uovertruffen domene- og fagkompetanse samt smarte, lidenskapelige mennesker – slik skaper og leverer GEP enhetlige forsyningskjedeløsninger med enestående skala, kraft og effektivitet.

GEP, som er utnevnt som «Leader» av Gartner Magic Quadrant og «Best Provider» ved World Procurement Awards og EPIC Procurement Excellence Awards, blir stadig anerkjent som en innovatør og leder innen innkjøpsprogramvare av kilde-til-betaling-typen av Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream og Ardent Partners.

GEP er også rangert som en leder innen administrerte innkjøpstjenester (outsourcing av innkjøp) av Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS, SIG og IAOP. I tillegg rangerer det viktigste forskningsfirmaet i ledelsessektoren, ALM Intelligence, GEP som en leder innen innkjøpsstrategi og leverandørrådgivning.

Med 18 kontorer og operasjonssentre i Europa, Asia og Amerika hjelper GEP, som er basert i Clark i New Jersey, bedrifter over hele verden til å realisere sine strategiske, operasjonelle og finansielle mål. Hvis du vil lære mer om vårt omfattende utvalg av strategiske og administrerte tjenester, kan du gå til www.gep.com. Hvis du vil lære mer om SMART by GEP, vår nettskybaserte, helhetlige kilde-til-betaling-plattform for direkte og indirekte innkjøp, kan du gå til www.smartbygep.com.

