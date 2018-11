GEP vinner prisen som årets programvareleverandør fra Global Sourcing Association

- SMART by GEP®, som er selskapets skybaserte plattform for anskaffelsesprogramvare for kilde-til-betaling, er toneavgivende for programvaresektoren for spend-administrasjon, anskaffelse- og forsyningskjedefunksjonalitet

- GEP er ledende på utfyllende forretningsområder som alle dreier seg om anskaffelse- og forsyningskjedeadministrasjon – deriblant strategisk konsultasjon, programvaretjenester og administrerte tjenester – og er vanligvis integrert med digitale transformasjonsforetak for Fortune 500- og Global 2000-kunder

CLARK, New Jersey, 5. nov. 2018 /PRNewswire/ -- GEP, som er en ledende leverandør av anskaffelses- og forsyningskjedeløsninger for Fortune 500- og Global 2000-selskaper verden rundt, kunngjorde i dag at Global Sourcing Association har valgt GEP som «årets programvareleverandør» på sitt årlige toppmøte og prisutdeling for global sourcing som nylig ble holdt i Johannesburg i Sør-Afrika.

SMART by GEP® samlede kilde-til-betalingsprogramvare for anskaffelse er bransjens ledende skyplattform for digital sourcing, anskaffelse og spend-administrasjon.

Ifølge Subhash Makhija, medgrunnlegger og CEO for GEP, satte produktteamet seg som mål å levere bransjens kraftigste, mest effektive samlede anskaffelsesplattform, samtidig som den skulle være en elegant og lettbrukelig sluttbrukerorientert applikasjon.

Han bemerket at GEPs raskt voksende kundekrets – som for det meste består av Fortune 500- og Global 2000-selskaper – viser i hvor stor grad GEP har lykkes med å samle prosessekspertise, avansert KI og analyse, gjennomtenkt utforming og et friskt utseende på en plattform i verdensklassen som lett kan håndtere de tunge kravene som stilles til databehandling og prosesshastighet for de mest komplekse globale selskapene.

«SMART by GEP er i bunn og grunn et digitalt arbeidsområde hvor kjernebrukerne tilbringer mye tid hver dag – så SMART by GEP er først og gremst et flott sted å jobbe», sier Al Girardi, Vice President, Marketing and Analyst Relations hos GEP. «Brukeropplevelsen er en pådriver for tilslutning, og tilslutning gir verdi.»

SMART by GEP leverer fullstendig kilde-til-betaling-funksjonalitet på en skyplattform som er enkel å bruke, og som også omfatter spend-analyse, sourcing, kontraktadministrasjon, anskaffelse-til-betaling-, besparelsesprosjektadministrasjon og besparelsessporing, fakturering og annen beslektet funksjonalitet.

Med en sikker forankring i Microsoft Azure oppnår SMART by GEP enestående ytelse, skalerbarhet og robusthet verden rundt. Programmet er lett å konfigurere, distribuere og bruke, uten at det kreves omfattende opplæring. Det er også plattformnøytralt (det fungerer med SAP, Oracle og alle andre større ERP- eller F&A-systemer). Og med ypperlig støtte og kundeservice er GEP en bransjeleder når det gjelder kundetilfredshet.

SMART by GEP er spesialbygd på én enkelt kodebase for optimal ytelse i skyen og utnytter skyøkonomi for å kunne levere en fleksibel digital plattform som lett kan håndtere selv de tyngste, mest kompliserte kravene til GEPs Fortune 500- og Global 2000-kunder, samtidig som det eliminerer upraktisk infrastruktur og støttekostnader.

Om GEP

Med GEP kan globale selskaper fungere mer effektivt, få en konkurransemessig fordel, øke lønnsomhet og maksimere forretnings- og aksjeverdien.

Nytenkning, innovative produkter, uovertruffen domene- og fagekspertise og smarte, engasjerte mennesker – slik er det GEP skaper og leverer samlede forretningsløsninger i en skala, styrke og effektivitet uten sidestykke.

GEP ble navngitt som en leder i Gartner Magic Quadrant og Beste leverandør på World Procurement Awards og EPIC Procurement Excellence Awards. GEP berømmes ofte som pioner og leder innen anskaffelsesprogramvare for kilde-til-betaling av Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream og Ardent Partners.

GEP rangeres også som leder innenfor administrerte anskaffelsestjenester (outsourcing av anskaffelse) av Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS og IAOP. I tillegg rangerer det ledende forskningsfirmaet innenfor ledelseskonsulentsektoren, ALM Intelligence, GEP som leder innenfor konsulentvirksomhet for anskaffelsesstrategi og forsyningskjeden.

GEP har 14 kontorer og driftssentre i Europa, Asia og Nord- og Sør-Amerika, og den Clark, New Jersey-baserte bedriften hjelper selskaper verden rundt med å oppnå sine strategiske, driftsmessige og økonomiske mål. Hvis du vil vite mer om vår omfattende liste med strategiske og administrerte tjenester, besøker du www.gep.com. For mer informasjon om SMART by GEP, vår skybaserte plattform for kilde-til-betaling, gå til www.smartbygep.com.

