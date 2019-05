GEP voitti parhaan hankintateknologian palkinnon World Procurement Awardsissa - viimeisin virstanpylväs matkalla alan johtajaksi

- Tekoälyvetoinen, pilvipohjainen hankinnasta maksuun -alusta – SMART by GEP® – vei arvokkaimman palkinnon

- Tunnustusta tekoälyn tehokkaasta käytöstä ja edistyneestä prosessiautomaatiosta

- GEP palkittiin myös parhaan hankintakonsultoinnin ja parhaan P2P-spesialistin sarjoissa

- Uudet palkinnot seuraavat viime vuoden paras P2P-spesialisti -palkintoa

CLARK, New Jersey, 24. toukokuuta 2019 /PRNewswire/ -- Toimitusketjuohjelmistojen ja -palvelujen johtava tarjoaja GEP, jonka asiakkaita ovat Fortune 500- ja Global 2000 -yritykset ympäri maailmaa, ilmoitti voittaneensa parhaan hankintateknologian palkinnon 13. vuosittaisessa World Procurement Awardsissa Lontoossa.

"GEP:n teknologiasta hyötyneiden joukossa on maailman suurimpia yhtiöitä, ja yhdysvaltalainen teknologiajätti venyttää hankintateknologian mahdollisuuksien rajoja", totesi Procurement Leaders ja sen tuomaripaneeli. "Yhtiön SMART by GEP® -alusta on suunniteltu auttamaan globaaleja yhtiöitä luomaan lisäarvoa suorasta ja epäsuorasta varojenkäytöstä. Pilvipohjainen, yhtenäistetty hankinnasta maksuun -ohjelmisto tarjoaa yhteistyötilan, joka tuo yhteen kaiken, mitä tehokkaaseen hankintatoimeen vaaditaan."

Palkintokomitea huomautti, että "SMART by GEP on osoittanut pystyvänsä muuttamaan hankintaa ja toimitusketjutoimintoja kaikkialla maailmassa sekä auttamaan yrityksiä kasvattamaan tulostaan, lisäämään nopeutta ja adoptiota sekä parantamaan monimutkaisia, usein vaikeasti hallittavia tekijöitä, kuten vaatimustenmukaisuutta.

"GEP:n hyödyntämät tekoäly ja edistynyt prosessiautomaatio tarjoavat myös alustan, joka tuottaa hyötyä vielä vuosikausien ajan." Lisätietoja GEP:stä saat osoitteesta www.smartbygep.com/WPCawards

"Asiakkaamme ovat maailman parhaimmin johdettuja sekä tehokkuus- ja tulosvetoisimpia yrityksiä, jotka valitsevat GEP:n, koska tavoittelevat selvää loikkaa digitaalisessa innovoinnissa, vaikuttavuudessa ja arvossa", sanoo GEP:n globaalin markkinoinnin ja analyytikkosuhteiden varajohtaja Al Girardi. "Nyt GEP on johtava vaihtoehto valtaville vanhoille toimittajille, joiden tuotteet vaativat huimia, monivuotisia sijoituksia ja kahlitsevat turhautuneet käyttäjät loputtomasti epäonnistuvaan käyttöönottokierteeseen. Tavoitteemme ei ole vähempää kuin nykytilan mullistaminen muuttamalla sitä, mitä ihmiset ja yritykset liiketoimintaohjelmistoilta odottavat – upeita ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, jotka ylittävät monimutkaisten, globaalien yhtiöiden tiukimmatkin vaatimukset."

"Kerta toisensa jälkeen SMART by GEP saa tunnustusta fiksuilta yrityskäyttäjiltä, jotka etsivät digitaalista end-to-end -alustaa, jonka taustalla on syvällinen prosessiosaaminen sekä lyömätön tietotaito hankinnan ja toimitusketjujen saralla. Lisäksi GEP on edistyksellisten tietojohtajien ykkösvalinta; johtajien, jotka pyrkivät luomaan onnellisempia ja tuottavampia digitaalisia työpaikkoja sekä rakentamaan vahvempia ja kilpailukykyisempiä tiimejä ja yrityksiä", Girardi lisää.

"Tämä palkinto kertoo asiakkaidemme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan sekä lisäarvosta, jonka he ovat saaneet valittuaan SMART by GEP:n", sanoo yksi GEP:n perustajista, toimitusjohtaja Subhash Makhija. "Asiakkaitamme kiinnostavat tilaisuudet muovata liiketoimintaansa uusilla, tehokkailla teknologioilla, kuten tekoälyllä, pilvillä, massadata-analytiikalla ja asioiden internetillä – SMART by GEP:n avulla olemme tuoneet kaiken tuon yhtenäistetylle alustalle, joka muuttaa digitaaliset toimitusketjut ja hankinnan."

Procurement Leadersin Lontoossa järjestämä World Procurement Awards on vuosittainen tapahtuma, joka kerää yli 1 000 hankintajohtajaa kaikkialta maailmasta juhlistamaan hankintaosaamista. GEP, joka tarjoaa käänteentekeviä hankinta- ja toimitusketjuratkaisuja – joihin lukeutuvat strategiset ja hallinnoidut palvelut sekä alan johtava pilvipohjainen ohjelmisto – pääsi finalistien joukkoon myös kahdessa muussa palkintosarjassa; paras hankintakonsultointi ja paras P2P-spesialisti. GEP nimettiin parhaaksi P2P-spesialistiksi World Procurement Awardsissa viime vuonna.

GEP on usein saanut alan johtajilta ja analyytikoilta tunnustusta pilvipohjaisesta hankinta- ja toimitusketjuohjelmistostaan. Viimeksi GEP katsottiin johtajaksi Gartnerin Magic Quadrant™ for Strategic Sourcing Application Suites -raportissa, IDC MarketScape -raportissa pilvihankintaohjelmiston ansiosta sekä Forrester Wave™ -raportissa e-hankintaohjelmiston ansiosta. GEP on saanut huippuarvosanat myös Spend Mattersilta, PayStreamilta ja Ardent Partnersilta.

SMART by GEP tarjoaa kattavat hankinnasta maksuun -toiminnot yhdellä käyttäjäystävällisellä, pilvipohjaisella alustalla, mukaan lukien kulutusanalyysi-, hankinta-, sopimustenhallinta-, hankinnasta-maksuun-, säästöprojektienhallinta-, säästönseuranta- ja laskutusominaisuudet sekä muita vastaavia ominaisuuksia. SMART by GEP on huolellisesti pohdittu, upeasti suunniteltu ja "kuluttajamaistettu" digitaalinen työympäristö, joka on tarkoitettu hankinnan ja toimitusketjujen ammattilaisille. Se on helppo asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää, eikä sen käyttöön tarvita pitkää koulutusta. SMART by GEP on alustoista riippumaton (se toimii SAP:n, Oraclen tai minkä tahansa suuren toiminnanohjaus- tai talousjärjestelmän kanssa). Erinomaisia tuki- ja huoltopalveluja tarjoava GEP on alansa johtaja myös asiakastyytyväisyydessä.

SMART by GEP:n korkean adoptioprosentin takana ovat intuitiivinen suunnittelu, upea visuaalinen ilme, älykkäät käyttöliittymät, mahdollisuus siirtyä sujuvasti tehtävästä toiseen sekä joustava toiminta millä tahansa alustalla tai laitteella. Adoptio puolestaan ruokkii vaatimustenmukaisuutta ja säästöjä.

Parhaan pilvisuorituskyvyn takaamiseksi yhdellä koodikannalla toimiva SMART by GEP hyödyntää pilvitoiminnan etuja ja tarjoaa ratkaisun, joka hoitaa helposti GEP:n Fortune 500- ja Global 2000 -asiakkaiden raskaimmatkin prosessointivaatimukset sekä poistaa raskaat infrastruktuuri- ja tukikustannukset.

Tietoa GEP:stä

GEP auttaa maailmanlaajuisia yrityksiä toimimaan tehokkaammin, saavuttamaan kilpailuetua, parantamaan tuottavuutta sekä kasvattamaan yrityksen arvoa.

Uudenlainen ajattelu, innovatiiviset tuotteet, kattava osaaminen sekä älykkäät ja intohimoisesti työhönsä suhtautuvat ihmiset – näiden arvojen avulla GEP luo ja toimittaa yhtenäisiä toimitusketjuratkaisuja, joiden laajuus ja tehokkuus ovat vertaansa vailla.

Gartner Magic Quadrant-, World Procurement Awards- ja EPIC Procurement Excellence Awards -palkittu GEP tunnetaan hankinnasta maksuun -ohjelmistojen johtavana toimittajana, jonka innovatiiviset ratkaisut ovat saaneet tunnustusta muun muassa Gartnerilta, Forresterilta, IDC:ltä, Procurement Leadersilta, Spend Mattersilta, PayStreamilta ja Ardent Partnersilta.

Myös Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS, SIG ja IAOP ovat nimenneet GEP:n hallittujen hankintapalvelujen (ulkoistetun hankinnan) johtavaksi tarjoajaksi. Lisäksi konsultointialan johtava tutkimusyritys ALM Intelligence on nimennyt GEP:n hankintastrategioiden ja toimitusketjukonsultoinnin johtavaksi tarjoajaksi.

GEP:n pääkonttori sijaitsee Clarkissa, New Jerseyssä, ja lisäksi yrityksellä on 18 toimistoa ja palvelukeskusta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa – näin autamme yrityksiä eri puolilla maailmaa saavuttamaan strategiset, operatiiviset ja taloudelliset tavoitteensa. Lue lisää kattavasta strategisten ja hallittujen palvelujen valikoimastamme osoitteessa www.gep.com. Tutustu tarkemmin SMART by GEP:hen – suoraan ja epäsuoraan hankintaan tarkoitettuun pilvipohjaiseen, yhtenäiseen hankinnasta maksuun -alustaamme – osoitteessa www.smartbygep.com.

Lisätietoja:

Al Girardi

Vice President, Marketing & Analyst Relations

GEP

Puhelin: +1 732-382-6565

Sähköposti: al.girardi@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg

Related Links

http://www.gep.com



SOURCE GEP