GERANIUM DE COPENHAGUE É ELEITO O NO.1 CONFORME LISTA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS DE 2022

A nata da comunidade mundial de restaurantes se reuniu em Londres esta noite para celebrar a premiação The World's 50 Best Restaurants Awards 2022, com patrocínio da S.Pellegrino & Acqua Panna. A cerimônia de premiação, organizada pelo ator de renome internacional e gourmet Stanley Tucci, homenageou a excelência gastronômica de 24 territórios de cinco continentes, antes de eleger o Geranium de Copenhague como The World's Best Restaurant 2022 e The Best Restaurant in Europe 2022.

Para visualizar a lista completa do primeiro ao 50º lugar, acesse o site aqui.

Assumindo a posição No. 1, antes ocupada pelo Noma, que foi elevado ao hall da fama Best of the Best, o Geranium, comandado pelo chef Rasmus Kofoed e pelo sommelier Søren Ledet, foi eleito o restaurante No.2 na lista The World's 50 Best Restaurants 2021. A missão do Geranium é criar pratos que despertem os sentidos, e a culinária meticulosa e visão incrível do Chef Kofoed, incluindo sua recente decisão de parar de comer carne, ganharam elogios e fãs no mundo todo. O Geranium está entre os três primeiros da Central (No.2) em Lima e da Disfrutar (No.3) em Barcelona.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855947/50_Best.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1855939/50_Best.pdf

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1802051/World_50_Best_2022_Logo.jpg

Para acesso ao centro de mídia:

https://mediacentre.theworlds50best.com

FONTE 50 Best

SOURCE 50 Best