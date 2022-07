GERANIUM EN COPENHAGUE ES NOMBRADO Nº 1 AL REVELARSE LA LISTA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2022

La crème de la crème de la comunidad gastronómica mundial se reunió esta noche en Londres para celebrar los premios The World's 50 Best Restaurants 2022, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna. La ceremonia de entrega de premios, presentada por el actor y gastrónomo de renombre internacional Stanley Tucci, rindió homenaje a la excelencia gastronómica de 24 territorios de los cinco continentes antes de nombrar a Geranium de Copenhague como The World's Best Restaurant 2022 y The Best Restaurant in Europe 2022.

Para ver la lista 1-50 completa, visite el sitio web aquí.

Tomando el puesto No.1 de Noma -que ha sido elevado al salón de la fama Best of the Best-, Geranium, dirigido por el chef Rasmus Kofoed y el sumiller Søren Ledet, fue votado como el restaurante No.2 de la lista The World's 50 Best Restaurants 2021. La misión de Geranium es crear comida que despierte los sentidos, y la meticulosa cocina del chef Kofoed y su increíble visión, incluida su reciente decisión de no servir carne, han ganado elogios y seguidores en todo el mundo. A Geranium le acompañan en el top tres Central (No.2) de Lima y Disfrutar (No.3) de Barcelona.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855947/50_Best.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1855939/50_Best.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1802051/World_50_Best_2022_Logo.jpg

Acceso al centro de Medios:

https://mediacentre.theworlds50best.com

SOURCE 50 Best