GERDAU S.A. - FORMULÁRIO 20-F

SÃO PAULO, 29 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A GERDAU S.A. comunica que o Formulário 20-F referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi arquivado na U.S. Securities and Exchange Comission (SEC) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e está disponível no seu site de Relações com Investidores (www.gerdau.com/investidores).

Os investidores (incluindo acionistas e detentores de Bonds) poderão solicitar cópia impressa do Formulário 20-F, arquivado na SEC, sem ônus, à área de Relações com Investidores através do e-mail: inform@gerdau.com.br ou pelo telefone +55 11 3094-6300.

FONTE Gerdau S.A.

Related Links

http://ri.gerdau.com



SOURCE Gerdau S.A.