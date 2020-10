Gerdau S.A. - Informações Consolidadas

SÃO PAULO, 28 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Gerdau S.A. (NYSE: GGB, BM&Fbovespa: GGBR3, GGBR4) -- O EBITDA consolidado cresceu 46% no terceiro trimestre, comparado ao mesmo período do ano anterior, e alcançou R$ 2,1 bilhões.

O lucro líquido do período totalizou R$ 795 milhões, alta de 95% comparado ao terceiro trimestre de 2019.

A relação entre a dívida líquida e o EBITDA dos últimos doze meses foi reduzida de 2,8x ao final de junho para 2,1x ao final de setembro de 2020.

Adesão à iniciativa B Movement Builders, coalizão lançada pelo B Lab que une empresas de capital aberto as quais visam transformar a economia global para contribuir com a criação de valor no longo prazo para seus stakeholders.

A Gerdau S.A. comunica que está arquivando hoje o documento contendo os Resultados do 3T20 na Securities and Exchange Commission (SEC) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra disponível em nosso site. Para acessar o referido documento clique em: https://ri.gerdau.com/divulgacao-e-resultados/central-de-resultados/

O Guia de Modelagem referente ao 3T20 também se encontra disponível no site da Gerdau: https://ri.gerdau.com/informacoes-financeiras/guia-de-modelagem/

