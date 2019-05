Gerdau S.A. - Informações consolidadas

SÃO PAULO, 8 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Melhor EBITDA de primeiro trimestre dos últimos 11 anos, atingindo R$ 1,6 bilhão e margem EBITDA de 15,5% no 1T19.

Pagamento de dividendos do 1T19 de R$ 0,07 centavos por ação para Gerdau S.A. e de R$ 0,04 centavos por ação para Metalúrgica Gerdau S.A.

Alavancagem financeira medida pelo indicador dívida líquida/EBITDA ajustado atingiu 1,8x em 31 de março de 2019, forte redução comparado com 2,7x em 31 de março de 2018.

Aumento substancial no EBITDA e margem EBITDA da ON América do Norte, atingindo R$ 506 milhões e margem de 13,2%.

Informações adicionais

A Gerdau S.A. (NYSE: GGB, BM&Fbovespa: GGBR3, GGBR4) comunica que está arquivando hoje o documento contendo os Resultados do 1T19 na Securities and Exchange Commission (SEC) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra disponível em nosso site. Para acessar o referido documento clique em: https://ri.gerdau.com/divulgacao-e-resultados/central-de-resultados#2019

O Guia de Modelagem referente ao 1T19 também se encontra disponível no site da Gerdau: https://ri.gerdau.com/informacoes-financeiras/guia-de-modelagem

Relações com Investidores

inform@gerdau.com.br

55 11 3094 6300

FONTE Gerdau S.A.

http://ri.gerdau.com



