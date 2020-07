Gerenciamento inteligente de tráfego: ajudando os veículos a se moverem por uma cidade antiga

Apesar de ser um polo moderno, Xi'an ainda mantém a disposição "quadriculada" da dinastia Tang, completa com muralhas altas e antigas em suas fronteiras. No entanto, embora o crescimento econômico tenha possibilitado o desenvolvimento da cidade, seus muros representam uma grande restrição para a movimentação diária da cidade – especialmente para o crescente tráfego. Os veículos só podem entrar e sair da cidade por seus portões, mas com cerca de três milhões de veículos na cidade, o número de entradas começou a causar congestionamentos intensos.

Além disso, há muitas ruínas antigas na cidade, que limitaram ainda mais o desenvolvimento da área urbana. E, em 2018, a cidade já tinha mais de 10 milhões de habitantes, e o número de projetos de construção aumentava constantemente.

Administrar uma cidade em crescimento e, ao mesmo tempo, preservar sua história é um grande desafio para Xi'an. Para lidar com isso, o departamento de administração de tráfego urbano de Xi'an recorreu à Hikvision e suas câmeras inteligentes.

A solução: sistema de gerenciamento inteligente de tráfego da Hikvision

"As muralhas de Xi'an impossibilitam o aumento da área urbana. Assim, a única forma de possibilitar o crescimento e desenvolvimento da cidade moderna é por meio da tecnologia", afirmou Lihu Ma, gerente de projetos da Hikvision. "Uma parte essencial da solução da Hikvision envolve nossa tecnologia de vídeo com IA."

A polícia de trânsito de Xi'an trabalhou com especialistas da Hikvision, com especialistas em planejamento urbano, provedores de internet e outras empresas de tecnologia para desenvolver e implementar um sistema de gerenciamento inteligente de tráfego. A construção desse sistema utiliza as principais vantagens da Hikvision em inteligência de transporte urbano e vídeos com IA para criar um sistema poderoso de detecção de tráfego. "Efetivamente, estamos construindo uma ponte entre o mundo digital inteligente e a rede física de transporte urbano de Xi'an", explica Lihu.

A solução técnica

O sistema de gerenciamento inteligente de tráfego analisa dados abrangentes e detalhados sobre a movimentação do tráfego em toda a área urbana de Xi'an e utiliza as informações coletadas para melhorar o fluxo do tráfego de três maneiras principais.

1. Monitoramento abrangente de infrações de trânsito rodoviário

A polícia de trânsito de Xi'an instalou câmeras de captura em postos de controle e unidades de captura de infrações em cruzamentos da Hikvision como parte do sistema de monitoramento capaz de detectar comportamentos ilícitos de veículos em cruzamentos.

Essas câmeras de visão completa e zoom ultra-alto registram veículos que realizam manobras ilícitas – como passar no sinal vermelho, fazer conversões em locais proibidos e trocar de faixa onde não é permitido – em tempo real. Além disso, o mais novo equipamento de monitoramento por sonar está sendo usado para detectar o uso ilegal da buzina em áreas proibidas.

2. Plataforma integrada de despacho e comando visual

Utilizando transmissões de vídeo em tempo real das câmeras de captura de fluxo de tráfego da Hikvision, várias tecnologias de percepção de condição rodoviária e aplicativos móveis inteligentes, a polícia de trânsito de Xi'an criou uma central de controle e comando visual associada a um sistema inteligente de despacho policial.

Todos os dados são agregados e exibidos de maneira dinâmica em uma grande tela da central de controle e comando. No caso de um incidente de trânsito, o sistema gera recomendações de despacho de forma inteligente, de acordo com o local e a distribuição dos agentes de trânsito na cidade. Aqueles que estiverem mais próximos do incidente recebem uma mensagem automática em seus terminais móveis, o que permite que cheguem ao local da ocorrência com rapidez.

E o que é mais importante: o sistema de gerenciamento inteligente de tráfego utiliza recursos avançados de aprendizagem automática para obter informações de padrões de congestionamento, para identificar ativamente potenciais eventos de tráfego antes que aconteçam. Ao analisar grandes volumes de dados e informações sobre as condições rodoviárias das câmeras de vídeo inteligentes da Hikvision, o sistema pode prever quais cruzamentos são mais propícios a congestionamentos e quando, o que permite que a polícia de trânsito adote medidas evasivas antes que ocorram problemas sérios.

3. Melhor capacidade de fluxo de veículos com o controle inteligente de semáforos

A equipe de gerenciamento de tráfego de Xi'an também adota práticas de gerenciamento de congestionamentos para facilitar o fluxo de trânsito, em grande parte por meio da otimização do tempo do semáforo.

Utilizando as câmeras de vídeo inteligentes da Hikvision associadas à tecnologia de realidade aumentada (RA), o sistema de gerenciamento inteligente de tráfego analisa dados de fluxo de trânsito e altera de maneira dinâmica a duração das luzes do semáforo. O sistema monitora em tempo real o fluxo de trânsito, o comprimento das filas e a velocidade média dos veículos em todas as direções dos cruzamentos, ajustando automaticamente a duração do semáforo para otimizar o fluxo de veículos.

Benefícios: vazão de tráfego 10% maior, tempo de deslocamento 12% menor

O sistema de gerenciamento de tráfego de Xi'an agora está preparado com um grande volume de dados de tráfego, incluindo os vídeos da Hikvision, o que permite que crie vários algoritmos inteligentes para gerenciar o congestionamento na cidade.

Primeiro, relatórios de congestionamento baseados em mapas sugerem que a classificação dos congestionamentos em Xi'an melhoraram consideravelmente. Aliás, em comparação com resultados de testes de vias piloto antes da implantação do sistema, o controle inteligente de semáforos aumentou a vazão de tráfego em 10% e reduziu o tempo médio de deslocamento dos veículos em, aproximadamente, 12%.

Além disso, o comportamento dos motoristas está melhorando e eles estão respeitando mais as leis de trânsito. Dados de aplicação da lei de trânsito revelam que as infrações estão diminuindo no geral; as infrações de trânsito caíram cerca de 30% em uma observação de curto prazo.

Graças à função de alerta proativo de incidentes de trânsito, a taxa de detecção de incidentes também aumentou mais de 30%, comparado com o modelo tradicional. Com a otimização contínua do algoritmo do sistema associada à instalação constante de equipamentos de monitoramento, a precisão dessa identificação só melhorará.

No processo de urbanização, não se trata apenas de melhorar o fluxo da rede de transporte para combater os congestionamentos: trata-se também de governança básica para construir uma cidade inteligente.

Para obter mais informações sobre a solução de tráfego inteligente da Hikvision, clique aqui.

