Gerencianet é autorizada pelo Banco Central para atuar como instituição de pagamento

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Gerencianet, empresa de pagamentos com mais de 12 anos de mercado, recebeu autorização do Banco Central do Brasil para funcionar como instituição de pagamento. A portaria foi publicada nessa segunda-feira, 26 de agosto, no Diário Oficial da União. A empresa é a 15ª no país a ser autorizada e funcionará na modalidade emissor de moeda eletrônica.