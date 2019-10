Gerencianet obtém certificação PCI-DSS

Criado em 2004, o PCI é um conselho formado pelas grandes operadoras de cartão de crédito do mundo para criar um padrão mundial para garantir a segurança dos dados utilizados em transações com cartões de pagamento. A aplicação de todos os requisitos padronizados pelo PCI-DSS reduz significativamente o risco de violação ou vazamento de dados de cartão de pagamento.

De acordo com o gerente de infraestrutura da Gerencianet, Eduardo Fontinelle, a certificação é um importante atestado de qualidade e segurança para empresas que armazenam, processam ou transmitem dados dos portadores de cartões. "Para obter um certificado de conformidade com o PCI, a empresa deve demonstrar ter suficientes sistemas e processos que garantam a segurança da informação do cartão de maneira efetiva, independentemente do volume de negócio. Portanto, a certificação comprova a eficácia dos nossos processos de segurança", disse.

Para receber o certificado PCI-DSS, a empresa deve atender a requisitos e comprová-los por meio de uma auditoria, que deve ser realizada a cada 12 meses.

