Гэри Уайнер назначен на пост президента и генерального директора Orgentec Diagnostika

МАЙНЦ (MAINZ), Германия, 9 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Orgentec Diagnostika , ведущий эксперт в сфере специализированной диагностики, сегодня сообщила о назначении Гэри Уайнера (Gary Winer) на пост президента и генерального директора предприятия с даты подписания соответствующего приказа. Г-н Уайнер будет использовать свой опыт в международной отрасли здравоохранения для стимулирования долгосрочного развития Orgentech и укрепления позиций компании в качестве одного из ведущих мировых поставщиков наборов диагностики аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

За свою более чем 20-летнюю карьеру г-н Уайнер занимал руководящие посты в международных диагностических и фармацевтических компаниях, включая AbbVie, Abbott Laboratories и Pfizer. Гэри Уайнер дал старт успешному запуску и поспособствовал дальнейшему успеху продуктов-бестселлеров, - Celebrex и Humira, - в США, Латинской Америке и Японии. За 10-летний период работы в составе Abbott он руководил диагностическим направлением компании в США, Канаде, Латинской Америке, а в дальнейшем был переведен в Abbott Japan - крупнейшее дочернее предприятие компании за пределами США. Кроме содействия активному росту предприятия г-н Уайнер сыграл важную роль во включении компании в рейтинг "Лучших работодателей" на протяжении трех лет подряд. Он продолжил свою деятельность на этой руководящей должности и после отделения японского фармацевтического подразделения Abbott и формирования предприятия AbbVie.

"Компетенция Гэри в международной диагностической сфере идеально соответствует задачам и целям Orgentec. Мы очень рады возможности воспользоваться преимуществами его многолетнего опыта и обширных знаний в процессе наращивания мирового присутствия Organtec, расширения и без того внушительной базы установленных инструментальных систем, а также уникального портфеля диагностических анализов для поддержки медицинских организаций, специализирующихся на идентификации и лечении редких и орфанных заболеваний", - отметил глава правления Orgentec Скотт Гарретт (Scott Garrett).

Основанная в 1988 году компания Orgentec является авторитетным лидером рынка средств специализированной диагностики, предоставляющим свои услуги больницам и лабораториям Европы и США, а также клиентам на развивающихся рынках Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. В 2014 году компания заключила партнерское соглашение со стратегическим отраслевым инвестором Street Healthcare Partners. За время, прошедшее с тех пор, Orgentec удалось посредством комбинации органических инициатив и сделок поглощения заметно нарастить масштабы своего международного присутствия и расширить ассортимент из более чем 300 тестов. Water Street сотрудничала с командой руководства Orgentec в вопросе привлечения г-на Уайнера к дальнейшему управлению стратегическим расширением деятельности компании.

"Для меня большая честь присоединиться к Orgentec на столь важном для развития компании этапе превращения в провайдера услуг специализированных диагностических инструментов мирового класса. Я хочу поблагодарить руководство Water Street за уверенность в моей способности укрепить фундамент, заложенный моим предшественником Джимом Уидергреном (Jim Widergren), - прокомментировал Гэри Уайнер. - Я готов вместе с выдающейся командой профессионалов компании продолжить работу над расширением ассортимента продукции Orgentec, уделяя при этом особое внимание линейке Alergia с уникальным набором тестов для аутоиммунных и инфекционных заболеваний".

Кроме исполнения обязанностей президента и генерального директора компании г-н Уайнер войдет в состав совета директоров Orgentec. Джин Уиндергрен продолжит руководить американским подразделением Orgentec - компанией Corgenix, - а также останется членом совета директоров компании.

О компании Orgentec

Компания ORGENTEC Diagnostika с головным офисом в немецком Майнце предлагает своим клиентам один из широчайших портфелей средств диагностики аутоиммунных заболеваний и нарушений функций сердечно-сосудистой системы с дополнительными возможностями диагностики инфекционных болезней и дисфункции органов. Автоматизированная система серологической диагностики аутоиммунных и инфекционных заболеваний Alegria® позволяет лабораториям выполнять различные анализы и получать оперативные результаты при минимальных затратах. Посредством филиалов в Австрии, Венгрии, Франции, США и Китае, а также развитой международной сети дистрибьюционных партнеров продукты компании ORGENTEC приносят пользу пациентам в более чем 100 странах по всему миру. Orgentec входит в группу компаний Water Street Healthcare Partners - стратегического инвестора, специализирующегося на сфере здравоохранения. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт orgentec.com.

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http://www.orgentec.com



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