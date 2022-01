Gertec será a única empresa brasileira de meios de pagamento expositora na NRF 2022

Com expertise no desenvolvimento de tecnologias brasileiras e com diversos terminais (POS, na sigla em inglês) produzidos e espalhados em cerca de 90% do varejo brasileiro, a Gertec está em processo de migração de modelo - de uma empresa de hardware para uma plataforma de serviços, e já participou de outras edições do evento em 2018 e 2020, alavancando resultados positivos com o desenvolvimento de parcerias e projetos.