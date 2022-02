Gespräche mit Nobelpreisträgern: Die Fondazione Menarini startet ihre Reihe „Dialogs Beyond Borders"

FLORENZ, Italien, 2. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Wer sind die Helden, die den Werdegang der Nobelpreisträger inspiriert haben? Auf welche Schwierigkeiten sind sie gestoßen und wie haben sie diese überwunden? Dank „Dialogs Beyond Borders", einer neuen Rubrik auf der Website der Fondazione Internazionale Menarini mit Interviews von Wissenschaftlern wie Louis Ignarro, Donna Strickland und Barry Marshall, kann nun jeder von uns einen Einblick in den Werdegang und das Privatleben einiger der größten Namen in der Welt der Wissenschaft gewinnen.