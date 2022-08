Gestão de ativos da Waterfall estabelece presença da Ásia-Pacífico com o escritório de Hong Kong e a contratação sênior

Profissional de crédito experiente, Alistair Ho expande as operações do negócio de investimentos APAC da Waterfall

NOVA YORK, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Waterfall Asset Management, uma gestora de ativos alternativos, anunciou hoje a criação de seu escritório em Hong Kong para aprimorar seus recursos na região da Ásia-Pacífico. Alistair Ho, que recentemente ingressou na empresa como diretor geral e diretor da Ásia-Pacífico ("APAC"), tem mais de 18 anos de experiência nos mercados de crédito da região, liderará o escritório.

O escritório da Waterfall em Hong Kong se concentrará na identificação de oportunidades para alavancar os recursos diferenciados da empresa em mercados estruturados e de títulos para oferecer soluções de dívida privada para instituições financeiras não bancárias APAC, empresas do mercado médio e mutuários relacionados ao setor imobiliário.

Os cofundadores da Waterfall e parceiros administrativos Jack Ross e Tom Capasse disseram: "Estamos entusiasmados em continuar nosso crescimento global, estabelecendo uma presença física na Ásia. Há uma tremenda oportunidade para ofertas de dívidas privadas e financiamento oportunista em toda a região, particularmente com seu crescente mercado médio e mudanças regulatórias. Além disso, com nossa profunda experiência e capacidade de criar soluções de capital flexível, acreditamos que temos vantagens competitivas consideráveis à medida que buscamos essa oportunidade em nome de nossos investidores."

Ho ingressa na Waterfall tendo liderado anteriormente a Natixis Investment Managers International Hong Kong Limited. Antes disso, ocupou cargos elevados nos escritórios da APAC para a Ostrum Asset Management, Mizuho Securities Asia Limited, Credit Suisse e Citigroup, após começar sua carreira no grupo de produtos de crédito estruturados do Citigroup em Nova York. Ho obteve mestrado em Economia e bacharel em economia e finanças da Universidade McGill e mestrado em finanças quantitativas pela Universidade de Waterloo. Atualmente, ele atua no Conselho de Administração da Hong Kong International School. Ho se reportará a Patrick Lo, sócio e diretor internacional da Waterfall.

Patrick disse: "Alistair traz quase duas décadas de experiência na liderança e investimento em transações financeiras estruturadas na região da APAC,e estamos entusiasmados em recebê-lo na empresa. Sua experiência e relacionamentos serão de valor imediato para nossa empresa e sua paixão por investir e trabalhar com colegas e contrapartes na criação de soluções personalizadas para necessidades financeiras complexas o tornam um ajuste excepcional à cultura e missão de nossa empresa."

O escritório da Waterfall em Hong Kong é o quarto escritório da empresa em todo o mundo, juntamente com sua sede em Nova York, e operações em Londres e Dublin.

Sobre a Waterfall Asset Management

A Waterfall Asset Management é uma gestora de investimentos com sede em Nova York focada em produtos estruturados e investimentos de capital privado. Fundada em 2005, a empresa emprega uma abordagem de valor relativo diferenciada para investir e ampla experiência de crédito com base em ativos para oferecer soluções de investimento atraentes a seus clientes. Em 30 de abril de 2022, a Waterfall gerencia 10,65 bilhões de dólares em AUM. A Waterfall também é a gerente externa da Ready Capital Corporation (NYSE: RC), uma empresa imobiliária multiestratégica e credora de pequenas empresas.

