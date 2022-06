Gestão de Teresa Surita impulsionou a agricultura de Boa Vista

Com a equipe técnica montada por Teresa, foi possível planejar e executar políticas públicas e programas com iniciativas de grande alcance, como o Plano Municipal do Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a Patrulha Mecanizada e o Programa de Vacinação Bovina Indígena . Tais programas ajudaram a desenvolver e fortalecer a agricultura familiar, impulsionar a produção, garantir o abastecimento de alimentos à população e promover renda aos que mais precisam.

"Os investimentos na agricultura de Boa Vista eram um dos nossos compromissos de gestão. A nossa ideia era provar que, com o apoio necessário, seria possível produzir com qualidade e em maior quantidade nas áreas rural e indígenas da capital. E foi isso que aconteceu. Investimos muito na equipe técnica, planejamos projetos importantes, como o PMDA, buscamos parcerias com o Governo Federal e fizemos com que a agricultura familiar, principalmente, fosse elevada a outro patamar. Com elas, surgiram cooperativas que criaram produtos derivados da batata doce, a exemplo da farinha da batata doce, além das pimentas taytay nas comunidades indígenas", disse Teresa.

O Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA), criado por Teresa, fez com que os agricultores tivessem acesso às melhores tecnologias de preparo do solo, plantio, insumos, implementos e maquinários, além disso, puderam planejar como seriam as próximas safras e estimar a produtividade. Outro passo positivo foi o fato de os agricultores terem acesso ao crédito tanto para custeio como aquisição de máquinas e implementos.

Com intermédio da equipe montada por Teresa na Secretaria de Agricultura do Município, e a segurança proporcionada pelo PMDA, as instituições financeiras reconheceram a legitimidade do trabalho realizado em benefício dos agricultores. A partir destes benefícios, após ampliarem suas produções e efetivarem as vendas, dezenas de agricultores conseguiram adquirir seus próprios maquinários e melhorar suas estruturas, ampliando, inclusive, as áreas de plantio.

"Com a Secretaria, nós passamos a dar apoio durante todo o processo de plantio em Boa Vista. Ajudamos desde a preparação do solo até o plantio com a entrega de sementes, calcário, adubo, empréstimos de máquinas, recuperamos e asfaltamos estradas vicinais e também ajudamos no escoamento. Além de tudo isso, a gente ainda compra mais de 50% da produção que vai parar na merenda das 126 escolas de Boa Vista. Ou seja, é um trabalho que tem início, meio e fim, beneficiando diretamente os produtores, gerando emprego e renda, até as crianças que têm acesso a uma alimentação saudável e fresquinha", explicou Teresa.

Com Teresa, Boa Vista provou que é capaz de produzir com qualidade e gerar renda

Em pouco tempo, a Secretaria conseguiu dar apoio a mais de 500 famílias através do PMDA. Foram investidos mais de R$ 5 milhões para fornecimento de calcário, nitrogênio, fósforo, potássio, ureia e sementes para o plantio de 2 mil hectares de milho, soja, feijão, melão, melancia, batata-doce, macaxeira e hortaliças.

Só nas áreas indígenas de Boa Vista, os investimentos passaram dos R$ 3,5 milhões na compra de insumos, materiais agrícolas, gado, dentre outros equipamentos que garantem a renda e o sustento das famílias no campo. E o retorno é visível, com produtores autossuficientes após os investimentos aplicados durante as gestões de Teresa, com o apoio do então senador Romero Jucá que trouxe recursos de Brasília para serem aplicados, principalmente, na compra de cerca de 50 maquinários que hoje ainda ajudam pequenos e médios agricultores.

Teresa também desenvolveu programa de aquisição de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social em parceria com o Governo Federal

Desenvolvido em Boa Vista pela prefeitura, após a criação da Secretaria Municipal de Agricultura, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), tem como objetivo a aquisição de produtos da agricultura familiar local para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar, por intermédio de entidades socioassistenciais indicadas peo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). O programa tem como regra adquirir produtos de indígenas, extrativistas vegetais, quilombolas, pescadores artesanais e agricultores familiares.

Com o apoio recebido pelo PMDA, os agricultores familiares conseguiram maior produtividade e, o excedente de suas produções qualificadas, é comprado pelo PAA. A interação dos dois programas garantiu a melhoria da renda do produtor e o simultâneo fornecimento de alimento de qualidade a quem tem necessidades.

Teresa investiu em patrulha mecanizada para garantir acesso e escoamento das produções

Em 2019, Teresa adquiriu, através de um convênio Federal, maquinários pesados, como motoniveladora, escavadeira, rolo compressor e pá carregadeira para realização de um trabalho específico a favor dos agricultores e indígenas. Desde então, as estradas vicinais que auxiliam as famílias com o escoamento das produções se mantêm em ótimas qualidades, com trabalho preventivo e a manutenção das vicinais o ano inteiro.

Com essa articulação de Teresa com o Governo Federal, também foi possível construir tanques como reservatórios de água para irrigação e dessendentação animal, piscicultura e também abertura de novas áreas para introdução de lavouras e ampliar as áreas produtivas. Só com a abertura de áreas, foi possível ampliar em mais de 1.500 hectares as lavouras em Boa Vista. Esses serviços estão disponíveis até hoje com o prefeito Arthur Henrique (MDB), eleito com o apoio de Teresa em 2020 alcançando 85% dos votos, comprovando o desejo da população de continuidade do modelo de gestão implantado por Teresa na capital de Roraima.

