Gestion d'actifs mondiale Walter s'associe à Validus, un leader du secteur de la gestion des risques financiers

MONTRÉAL, 14 mai 2020 /PRNewswire/ -- Gestion d'actifs mondiale Walter (« WGAM ») se réjouit d'annoncer l'acquisition d'une participation minoritaire dans Validus, une société de gestion des risques financiers dont les bureaux sont situés au Royaume-Uni (Londres et Eton) et au Canada (Toronto), et qui compte parmi ses clients des gestionnaires de fonds privés, des investisseurs institutionnels et des sociétés.

Cette quatrième transaction en un an marque le deuxième partenariat international de WGAM et la plus importante allocation de capital à ce jour, permettant à la société de continuer à diversifier son portefeuille de firmes boutiques de gestion d'actifs et de distributeurs, et de l'aligner pour la première fois avec un prestataire de services stratégiques innovant dans le secteur financier.

« Validus se distingue par son approche distinctive envers la gestion des risques financiers, son équipe de haute qualité et sa plateforme technologique exclusive - sans oublier son très fort potentiel de croissance », a déclaré sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur de WGAM. « Nous sommes ravis de former un partenariat avec des associés aussi talentueux et leaders du secteur pour aider Validus à atteindre de nouveaux sommets de réussite. »

En tant que société créée pour répondre aux exigences de gestion des risques robuste au lendemain de la crise financière mondiale, Validus s'est positionnée dans l'industrie avec un modèle d'affaires unique basé sur le développement de stratégies de gestion des risques financiers sur mesure et sur la capacité de les mettre en œuvre sur les marchés, étayées par une plateforme technologique sophistiquée. « Dans le contexte mondial actuel, Validus est extrêmement bien placée pour répondre aux besoins croissants qu'ont les entreprises de comprendre et de gérer leurs risques opérationnels dans un marché qui continuera de croître au cours des prochaines années », a ajouté M. Brosseau.

« Notre présence en Europe est déjà forte et, avec un ancrage établi en Amérique du Nord, nous sommes déjà en passe d'atteindre notre objectif à long terme qui est de devenir le numéro un mondial indépendant de la gestion des risques », a confié pour sa part Kevin Lester, associé gérant chez Validus. « Ce nouveau partenariat est un grand pas en avant vers l'atteinte de cet objectif. Pour Validus, WGAM est un partenaire formidable qui contribue non seulement un capital patient, une approche à long terme envers les partenariats et un réseau de contacts, mais aussi l'expertise d'une équipe solide et l'occasion de rejoindre une plateforme avec d'autres firmes boutiques spécialisées. »

WGAM collaborera avec Validus dans la poursuite des prochaines étapes de sa stratégie de croissance : poursuivre son expansion à l'international en se concentrant sur l'Amérique du Nord et l'Asie, développer de nouveaux secteurs clients - tels que des fonds de pension et des bureaux de gestion de patrimoine - et investir davantage dans sa plateforme technologique pour étendre des capacités qui sont déjà très appréciées par son importante clientèle à croissance rapide.

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Lancée en 2018, Gestion d'actifs mondiale Walter est une plateforme internationale de placements privés qui fournit du capital de développement et une expertise aux firmes boutiques de gestion d'actifs axées sur la croissance, aux distributeurs et aux prestataires de services stratégiques, dans une approche basée sur de véritables partenariats. Gestion d'actifs mondiale Walter fait partie de Walter Financial, l'unité d'investissement du Groupe Walter, un écosystème d'entreprises qui prospère depuis plus de 60 ans.

www.walter-gam.com

À propos de Validus

Fondée en 2010, Validus Risk Management est une société indépendante de services financiers technohabilités spécialisée dans la gestion des risques de marché tels que les devises, les taux d'intérêt et les matières premières. Grâce à des outils analytiques de pointe, une expertise du marché et une technologie propriétaire, Validus gère plus de 300 milliards USD d'exposition au risque pour certains des plus grands investisseurs institutionnels, gestionnaires de fonds et sociétés du monde entier. www.validusrm.com

Pour de plus amples renseignements :

