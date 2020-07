Gestion intelligente du trafic : aider les véhicules à circuler dans une ville ancienne

Bien qu'elle soit un centre moderne, Xi'an a conservé sa disposition « à damier » héritée de la dynastie Tang, avec ses remparts anciens et élevés. Néanmoins, alors que la croissance économique a permis à la ville de se développer, les remparts posent d'importantes contraintes pour les déplacements quotidiens dans la ville, en particulier à sa circulation en pleine croissance. Les véhicules ne peuvent entrer et sortir que par les portes de la ville, mais avec quelque trois millions de véhicules, le nombre limité d'entrées commençait à provoquer de sérieux embouteillages.

En outre, la ville compte également de nombreuses ruines anciennes qui limitaient encore davantage le développement de la zone urbaine. De plus, en 2018, la ville comptait plus de 10 millions d'habitants, tandis que le nombre de projets de construction augmentait régulièrement.

Gérer une ville en pleine croissance tout en protégeant son histoire représentait un sérieux défi pour Xi'an. Pour y remédier, l'administration du trafic urbain de Xi'an s'est donc tournée vers Hikvision et ses caméras intelligentes.

La solution : un système intelligent de gestion du trafic de Hikvision

« En raison des murs de la ville de Xi'an, il est impossible d'augmenter la taille de la zone urbaine. Ce n'est donc que grâce à la technologie que nous avons pu permettre à la ville moderne de croître et de se développer », a expliqué Lihu Ma, responsable de projets chez Hikvision. « Une partie essentielle de la solution de Hikvision implique notre technologie vidéo optimisée par l'intelligence artificielle. »

La police de la circulation de Xi'an a travaillé avec des experts de Hikvision, ainsi qu'avec des experts en urbanisme, des fournisseurs de services internet et d'autres entreprises technologiques, pour concevoir et mettre en œuvre un système intelligent de gestion du trafic. La construction de ce système utilise pleinement les principaux avantages de Hikvision dans le domaine de l'intelligence des transports urbains, en utilisant la vidéo optimisée par l'intelligence artificielle pour créer un puissant système de détection du trafic. « En fait, nous construisons un pont entre un monde numérique intelligent et le réseau de transport urbain physique de Xi'an », a expliqué Lihu.

La solution technique

Le système intelligent de gestion du trafic analyse des données complètes et détaillées sur les mouvements du trafic dans la zone urbaine de Xi'an et utilise les éléments de connaissance recueillis pour fluidifier le flux de circulation de trois principales manières.

1. Surveillance complète des infractions au code de la route

La police de la circulation de Xi'an a installé des caméras de surveillance aux points de contrôle et des unités de capture des infractions aux intersections développées par Hikvision dans le cadre d'un système de surveillance capable de détecter le comportement illégal des véhicules aux intersections.

Ces caméras Full View à zoom ultra-puissant enregistrent en temps réel les véhicules effectuant des manœuvres illégales, telles que le franchissement de feux rouges, les virages interdits et les changements de voie illégaux. De plus, les tout derniers équipements de surveillance par sonar sont utilisés pour détecter l'utilisation illégale des klaxons dans les zones interdites.

2. Plateforme visuelle intégrée de commandement et de dispatching

En utilisant les flux vidéo en temps réel des caméras de surveillance du trafic routier de Hikvision, un certain nombre de technologies de perception de l'état des routes, ainsi que des applications mobiles intelligentes, la police de la circulation de Xi'an a créé un centre de commandement et de contrôle visuel, couplé à un système de dispatching intelligent de la police.

Toutes les données sont agrégées et affichées dynamiquement sur un grand écran dans le centre de commandement et de contrôle. En cas d'incident de circulation, le système génère intelligemment des recommandations de dispatching, en fonction de l'emplacement et de la répartition des agents de police de la circulation dans la ville. Les agents les plus proches d'un incident reçoivent un message automatique sur leurs terminaux mobiles, ce qui leur permet d'arriver rapidement sur les lieux.

Plus important encore, le système intelligent de gestion du trafic utilise des capacités avancées d'apprentissage automatique pour mieux comprendre les schémas d'embouteillage typiques, afin d'identifier activement les événements potentiels en matière de trafic avant qu'ils ne se produisent. En analysant de grands volumes de données sur l'état des routes et d'informations provenant des caméras vidéo intelligentes de Hikvision, le système peut prédire quelles intersections sont les plus sujettes aux embouteillages et à quel moment, permettant ainsi à la police de la route de mettre en place des mesures d'évitement avant que des problèmes sérieux ne surviennent.

3. Amélioration de la capacité de flux des véhicules grâce à un contrôle intelligent des feux tricolores

L'équipe de gestion du trafic de Xi'an utilise également des pratiques de gestion des embouteillages pour faciliter la circulation, en grande partie grâce à l'optimisation de la synchronisation des feux tricolores.

Utilisant les caméras vidéo intelligentes de Hikvision couplées à la technologie de réalité augmentée (RA), le système intelligent de gestion du trafic analyse les données relatives au flux de circulation et modifie dynamiquement la synchronisation des feux de signalisation en conséquence. Il surveillera en temps réel le flux de circulation, la longueur des files et la vitesse moyenne de conduite dans toutes les directions des intersections, en ajustant automatiquement la durée des feux tricolores pour optimiser le flux des véhicules.

Avantages : augmentation du débit routier de 10 %, réduction de la durée des trajets de 12 %

Le système de gestion du trafic de Xi'an a maintenant été entraîné à l'aide d'une multitude de données sur le trafic, y compris la vidéo Hikvision, ce qui lui permet de construire de multiples algorithmes intelligents pour gérer les embouteillages dans la ville.

Tout d'abord, les rapports sur les embouteillages utilisant des cartes suggèrent que le classement de Xi'an en matière d'embouteillages s'est considérablement amélioré. En fait, par rapport aux résultats des tests effectués sur des routes pilotes avant la mise en service du système, le contrôle intelligent des feux tricolores a permis à lui seul d'augmenter le débit routier de 10 %, tandis que la durée moyenne du trajet des véhicules a été réduite d'environ 12 %.

De plus, le comportement des conducteurs s'améliore et ceux-ci respectent de plus en plus le code de la route. Les données relatives à l'application de la loi sur la circulation routière révèlent que les infractions routières sont généralement en baisse, les infractions au code de la route ayant chuté de quelque 30 % en une seule observation à court terme.

En outre, grâce à la fonction d'alerte proactive en cas d'incident de circulation, le taux de détection des incidents a également augmenté de plus de 30 % par rapport au modèle traditionnel. Grâce à l'optimisation continue de l'algorithme du système et à l'installation permanente d'équipements de surveillance, la précision de cette identification ne fera que s'améliorer.

Dans le processus d'urbanisation, la lutte contre les embouteillages ne consiste pas seulement à améliorer la fluidité du réseau de transport : c'est aussi une gouvernance de base pour construire une ville intelligente.

Vous pouvez en savoir plus sur la solution intelligente du trafic de Hikvision ici.

