Гэвин Бамбери назначен главным исполнительным директором OANDA

Г-н Бамбери располагает более чем 25-летним опытом работы в сфере финансовых технологий и трейдинга. Ранее он занимал различные руководящие посты в таких первоклассных финансовых учреждениях, как Citibank и Deutsche Bank. В течение шести лет Гэвин являлся главным исполнительным директором компании-разработчика трейдингового ПО Ion Trading Technologies с доходами на уровне свыше 250 млн евро. Он переходит в OANDA из Intrgral Development Corporation.

Глава правления компании Тим Хокинс (Tim Howkins) прокомментировал: "Мы очень рады приветствовать Гэвина в команде OANDA. Как зрелый профессионал, он обладает глубокими познаниями в области финансовых технологий и превосходно понимает принципы функционирования трейдингового сектора. Его опыт и компетенция станут для нас неоценимым активом в процессе последующей реализации стратегической концепции нашей компании".

Г-н Бамбери, в свою очередь, добавил: "Для меня большая честь присоединиться к OANDA - первоклассному бренду, ориентированному на удовлетворение потребностей своих клиентов и достигшему на этом попроще значительных успехов за последние годы. Уверен, вместе мы сможем укрепить этот фундамент, посредством инвестиций, как органических, так и неорганических, расширяя свое глобальное присутствие и повышая качество обслуживания клиентов, что позволит нам и дальше оставаться проверенным лидером сферы валютного трейдинга".

О компании OANDA

Основанная в 1996 году компания OANDA первой обеспечила абсолютно бесплатный обмен данными о валютных курсах через Интернет, запустив трейдинговую платформу, которая и послужила основой для разработки технологий валютного веб-трейдинга пять лет спустя. Сегодня компания предоставляет своим частным и корпоративным клиентам сервисы мультиактивной онлайн-торговли и аналитики валютных данных, демонстрируя непревзойденную компетенцию в сфере валютного трейдинга. Располагая филиалами на шести самых активных финансовых рынках мира, OANDA продолжает прилагать усилия к трансформации отрасли торговли валютными активами. Для получения дополнительной информации посетите oanda.com или следите за нашими новостями в Twitter , Facebook и YouTube .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/963522/Gavin_Bambury.jpg

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SOURCE OANDA