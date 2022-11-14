GGE назначила главу своего дочернего предприятия в США в сфере «зеленой» энергетики

GGE назначила генерального директора своего дочернего предприятия в США. Он возглавит усилия по изучению возможностей в сфере экологически чистой энергетики

ХАНЬЧЖУН (Китай), 14 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE) (далее «GGE» или «компания») сегодня объявила о назначении г-на Джунаида Али (Junaid Ali) генеральным директором своего дочернего предприятия Green Giant LLC. Г-н Али возглавит усилия по изучению возможностей в секторе экологически чистой энергетики в США.

Г-н Али уже не одно десятилетие занимается разработкой многомиллионных энергетических проектов, начиная с энергоснабжения и заканчивая нефтегазовой отраслью, на четырех различных континентах. Он начал свою карьеру в компании Cummins (NYSE:MMI) в качестве инженера по проекту и в конечном счете стал менеджером по проекту в электроэнергетическом бизнесе компании. Этот пост г-н Али занимал с 2006 по 2011 год. Затем он присоединился к компании APR Energy в 2011 году в качестве старшего менеджера проекта и в 2015 году стал директором проекта в бизнесе энергоснабжения General Electric (NYSE: GE). Работая в GE, он руководил стратегическими проектами GE Power Conversion в коммунальном секторе солнечной энергетики и промышленном секторе, руководил многопрофильной командой при реализации глобальных проектов и был выбран для руководства проектом с NextEra Energy Resources. После GE он основал компанию Prismecs LLC, специализирующуюся на промышленном энергетическом обслуживании, которая предоставляет универсальные услуги по проектированию, закупкам и техническому обслуживанию для энергетической отрасли. Г-н Али предоставлял эффективные и экономичные промышленные услуги и решения для логистических цепей через Prismecs LLC.

Г-н Али прокомментировал это событие следующим образом: «Я рад разделить общее видение с руководством GGE в отношении сокращения углеродных выбросов и инвестирования в любую технологию, которая ведет к экологически чистой энергетике. Я уверен, что мой богатый опыт работы в отрасли в сочетании со статусом публичной компании GGE обеспечит значительную ценность для акционеров GGE».

Руководство считает, что ввиду его коммерческого, операционного и промышленного опыта г-н Али прекрасно подходит на роль руководителя дочерней компании GGE, которая займется изучением бизнес-возможностей в сфере экологически чистой энергетики в США.

Положение о «безопасной гавани»

В настоящем пресс-релизе содержатся прогностические заявления, которые могут быть изменены. Заявления прогнозного характера сделаны в соответствии с положениями Закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года, касающимися безопасной гавани. Все «прогностические заявления», относящиеся к бизнесу компании China HGS Real Estate Inc., которые могут считаться таковыми исходя из использования таких относящихся к будущему терминов, как «считает», «ожидает» или аналогичных выражений, сопряжены с известными и неизвестными рисками и факторами неопределенности, которые могут привести к различиям реальных результатов. К этим факторам, помимо прочего, относятся: неопределенные рыночные условия для бизнеса компании, макроэкономические, технологические, нормативно-правовые и другие факторы, влияющие на прибыльность бизнеса в сфере недвижимости, и другие риски, связанные с деятельностью компании, и риски, сопряженные с ведением операций в Китае. Для получения подробной информации о факторах риска см. годовой отчет компании по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 30 сентября 2021 года, и другие документы, представленные на рассмотрение в SEC. Учитывая эти риски и факторы неопределенности, вы предупреждены о том, что вам не следует чрезмерно полагаться на прогностические заявления. Фактические результаты компании могут существенно отличаться от результатов, содержащихся в прогностических заявлениях. Компания не принимает на себя обязательств по пересмотру или обновлению своих прогностических заявлений, с тем чтобы отразить события или обстоятельства, которые могут возникнуть после даты публикации.

Информация о компании China Green Giant, Inc.

Компания Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE, ранее China HGS Real Estate, Inc), основанная в 1995 году и базирующаяся в городе Ханьчжун, провинция Шэньси, является одним из ведущих застройщиков в регионе и имеет национальную квалификацию 1-й степени в сфере недвижимости. С начала 2022 года компания начала изучать возможность диверсификации своего бизнеса. Для получения более подробной информации о компании Green Giant посетите ее веб-сайт по адресу www.gge.com.

SOURCE Green Giant Ltd