GGE anuncia el nombramiento del director ejecutivo de su subsidiaria en los Estados Unidos para dirigir la exploración del sector de la energía ecológica

HANZHONG, China, 14 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE) ("GGE" o la "Empresa"), anunció hoy el nombramiento del Sr. Junaid Ali como director ejecutivo de su subsidiaria de propiedad absoluta Green Giant LLC para dirigir la exploración del sector de energía ecológica en los Estados Unidos.

El Sr. Junaid Ali tiene décadas de experiencia en el desarrollo de proyectos multimillonarios en el sector de la energía que abarcan desde servicios públicos de electricidad hasta el negocio del petróleo y el gas en cuatro continentes diferentes. Comenzó su carrera con Cummins (NYSE: CMI) como ingeniero de proyectos y finalmente se convirtió en gerente de proyectos en su negocio de generación de energía entre 2006 y 2011. Luego se incorporó a APR Energy en 2011 como gerente de proyectos sénior y avanzó a director de proyectos en el suministro de energía con General Electric (NYSE: GE) en 2015. Durante su período en GE, dirigió proyectos estratégicos de GE Power Conversion de energía solar a escala de servicios públicos y para el sector industrial, gestionó un equipo multifuncional para ejecutar proyectos globales y fue seleccionado para dirigir el proyecto con NextEra Energy Resources. Después de su trabajo en GE, fundó Prismecs LLC, una empresa de servicios de energía industrial que ofrece servicios integrales de ingeniería y adquisición, así como servicios de operación y mantenimiento para la industria de la energía. El Sr. Ali, a través de Prismecs LLC, ha proporcionado servicios industriales y soluciones de cadenas de suministro eficientes y rentables.

El Sr. Junaid Ali comentó: "Me entusiasma compartir una visión común con el cuerpo directivo de GGE en cuanto a reducir las emisiones de carbono e invertir en cualquier tecnología que conduzca a la producción de energía limpia. Estoy seguro de que mis sólida trayectoria en la industria, junto con el estatus de empresa pública de GGE, brindarán un retorno significativo a los accionistas de GGE".

El cuerpo directivo considera que la experiencia comercial, operacional e industrial del Sr. Ali lo deja bien calificado para dirigir a la subsidiaria de GGE en los Estados Unidos en la exploración de su negocio planificado de energía ecológica.

Declaración de Puerto Seguro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, que están sujetas a cambios. Las declaraciones prospectivas se realizan en conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las "declaraciones prospectivas" relacionadas con el negocio de China HGS Real Estate Inc., que se pueden identificar mediante el uso de terminología prospectiva como "cree", "espera" o expresiones similares, implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían hacer que los resultados reales difieran. Estos factores incluyen, entre otros: el mercado incierto para el negocio, la macroeconomía, la tecnología, las regulaciones u otros factores de la empresa que afectan la rentabilidad del negocio inmobiliario, y otros riesgos relacionados con el negocio de la empresa y los riesgos relativos a las operaciones en China. Consulte el informe anual de la empresa en el Formulario 10-K para el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2021 y otros archivos presentados ante la SEC para conocer detalles específicos sobre los factores de riesgo. Debido a tales riesgos e incertidumbres, se le advierte que no deposite una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Los resultados reales de la empresa podrían diferir sustancialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas. La empresa no asume obligación alguna de revisar ni actualizar sus declaraciones prospectivas a fin de reflejar los eventos o circunstancias que puedan surgir después de la fecha de esta publicación.

Acerca de China Green Giant, Inc.

Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE, anteriormente China HGS Real Estate, Inc), fundada en 1995 y con sede en la ciudad de Hanzhong, provincia de Shaanxi, es un desarrollador inmobiliario líder en la región y cuenta con la calificación inmobiliaria nacional de grado I. Desde principios de 2022, la empresa comenzó a investigar la posibilidad de diversificar su negocio. Para obtener más información sobre Green Giant, visite www.gge.com.

FUENTE Green Giant Ltd

SOURCE Green Giant Ltd