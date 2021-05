GGTech Entertainment continue d'étendre sa présence sur de nouveaux continents avec l'ouverture de son siège au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA)

La présence de GGTech dans ces territoires se fera sous la marque MTE by GGTech (MENA Tech Entertainment), avec un accent exclusif sur la région et dans le but de promouvoir et de soutenir le développement et la consolidation dans le domaine du Gaming Esports dans une zone géographique avec un grand potentiel de croissance.

Éditeurs internationaux

Un aspect pertinent pour la mise en œuvre de ce projet est le modèle de relation de GGTech avec les principaux éditeurs mondiaux avec lesquels l'entreprise a déjà collaboré dans l'environnement international, pour encourager et promouvoir le développement de l'écosystème, à la fois dans l'environnement professionnel et amateur, comme dans le domaine éducatif dans la région.

La première étape sera le lancement des plus importantes compétitions amateurs de la région et bientôt de la Ligue dans le milieu universitaire, UNIVERSITY Esports, dans les principaux pays de la région.

La présence de GGTech sur trois continents

Avec l'entrée de la société dans cette région, GGTech est actuellement présente sur trois continents et dans plus de 16 pays. Avant la fin de l'année, il y aura plus de 25 pays dans lesquels la société gérera et exploitera directement ses propres compétitions en tant que diplômés, comme l'UNIVERSITY Esports League à laquelle participent déjà plus de 1 200 universités dans 9 jeux différents.

Plus de 200 000 joueurs participent aux compétitions amateurs gérées et exploitées par GGTech, et il convient de noter que dans l'environnement professionnel, en moins d'un an, le niveau de participation à l'activité gérée dépasse les 6 000 joueurs et les 1 000 équipes.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1515503/GG_Tech_Coverage.jpg

SOURCE GGTech