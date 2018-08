GHD Digital et Mindtree collaborent sur une grande plate-forme numérique destinée aux secteurs de l'immobilier et des infrastructures

BANGALORE, Inde et WARREN, New Jersey, August 31, 2018 /PRNewswire/ --

Le partenariat offre une approche révolutionnaires aux bâtiments connectés afin de réduire considérablement les coûts et d'optimiser les expériences

Mindtree, entreprise internationale spécialisée en services technologiques et en transformation numérique, et GHD, société internationale de services professionnels ont noué un partenariat visant à transformer la façon dont les clients des secteurs traditionnels de l'immobilier et des infrastructures peuvent déployer des plateformes numériques pour les aider à gérer leur entreprise plus efficacement et à améliorer l'expérience de leurs clients.

Le partenariat allie les connaissances de GHD Digital en matière de conception et d'exploitation des bâtiments avec la vaste expérience que Mindtree a acquise en termes de plateformes IdO et d'analyses basées sur le cloud, afin d'offrir des gains d'efficacité aux clients et aux collectivités et de créer des opportunités de revenus inexploitées jusqu'à présent grâce à la collecte de données.

Elles y parviendront en utilisant un service basé sur une plate-forme pour rassembler des données susceptibles d'exister déjà dans des systèmes disparates de gestion de bâtiments, comme l'utilisation de l'énergie, l'entretien et l'occupation, et en tirant parti des dernières avancées technologiques pour aider les propriétaires à prendre des décisions stratégiques. En plus des bâtiments, cette plate-forme s'applique également aux secteurs des transports, de l'eau, de l'énergie et des ressources, ainsi que de l'environnement.

Kumar Parakala, directeur mondial du numérique chez GHD et Gaurav Johri, directeur de la stratégie et responsable de la région Asie-Pacifique chez Mindtree ont officiellement lancé le partenariat à Sydney, le mercredi 29 août.

« De nombreuses organisations font preuve d'un manque d'intégration entre la gestion des bâtiments, les systèmes informatiques et financiers, ce qui rend difficile la corrélation des données et le développement d'une vision de bout en bout de leurs actifs. C'est particulièrement vrai pour les clients qui exploitent de nombreux bâtiments avec une diversité des systèmes destinés aux propriétaires », a déclaré M. Parakala. « Les idées alimentées par les données sont la nouvelle monnaie qui permet aux entreprises de fonder de nouvelles références en termes de performance. En nous associant à Mindtree, nous pouvons puiser dans les compétences dont nous avons besoin pour fournir des 'services de construction connectée' à nos clients. »

La plupart des systèmes de construction fonctionnent en silos. GHD et Mindtree vont briser ces silos en intégrant des flux de données disparates dans un seul et même système de gestion des « bâtiments connectés ». Cela peut se traduire par une réduction considérable des coûts, une augmentation des revenus et une expérience optimale pour les employés, les clients et les communautés.

« Les gestionnaires d'installations cherchent des moyens de tirer parti de l'IdO pour rendre leurs bâtiments 'plus intelligents', économiser de l'énergie et améliorer le confort des utilisateurs », a déclaré M. Johri. « Appliquer l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique aux données agrégées crée un nombre illimité de possibilités pour l'industrie immobilière afin d'offrir un véritable bond en avant de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle. Mindtree est très heureuse à l'idée de s'associer à GHD Digital pour aider les clients à accélérer leurs efforts de transformation. »

À propos de GHD

GHD est l'une des principales entreprises de services professionnels au monde. Elle exerce ses activités sur les marchés mondiaux de l'eau, de l'énergie et des ressources, de l'environnement, de l'immobilier et des transports. Elle fournit des services d'ingénierie, d'architecture, d'environnement et de construction à des clients des secteurs privés et publics.

Fondée en 1928 et détenue par ses employés, GHD est active sur cinq continents - Asie, Australie, Europe, Amérique du Nord et du Sud - ainsi que dans la région du Pacifique. Nous employons plus de 9 000 personnes dans plus de 200 bureaux pour réaliser des projets respectant des normes élevées de sécurité, de qualité et d'éthique tout au long de la chaîne de valeur des actifs. Guidés par une culture axée sur le service à la clientèle, nous relions les connaissances, les compétences et l'expérience de nos employés à des pratiques novatrices, des capacités techniques et des systèmes robustes afin de créer des avantages durables pour la collectivité.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide les entreprises du palmarès Global 2000 à allier l'évolutivité à l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et fondamentalement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur plus de 19 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués. Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.mindtree.com ou nous suivre sur @Mindtree_Ltd.

