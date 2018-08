GHD Digital, Mindtree Werken Samen aan Breed Digitaal Platform voor de sectoren Vastgoed en Infrastructuur

BANGALORE, India en WARREN, New Jersey, August 31, 2018 /PRNewswire/ --

Partnerschap biedt innovatieve benadering van connected buildings voor enorme kostenbesparing en optimale beleving

Mindtree, een wereldwijd opererende leverancier van technologische diensten en digitale transformatie, en internationaal professioneel dienstenleverancier GHD zijn een partnerschap aangegaan waardoor klanten in de traditionele sectoren van vastgoed en infrastructuur op andere wijze Digitale platforms zullen gaan inzetten voor verbeterde efficiëntie en klantervaringen.

Het samenwerkingsverband brengt de kennis van GHD op het gebied van planning en beheer van gebouwen samen met Mindtree's grote staat van dienst in cloud-gebaseerde loT-platforms en analytics om efficiëntieverhoging te realiseren voor klanten en gemeenschappen, waarbij voorheen onbenutte omzetkansen door middel van datacollectie worden gecreëerd.

Dit zal worden bewerkstelligd door het gebruik van een platform-gebaseerde dienst om data die in feite al aanwezig zijn in verschillende gebouwbeheersystemen, zoals data over energieverbruik, onderhoud en bezettingsgraad, te verzamelen en gebruikmaken van de nieuwste technologische ontwikkelingen de strategische besluitvorming van de eigenaren te ondersteunen. Dit platform zal niet alleen voor gebouwen kunnen worden ingezet, maar tevens in het vervoerswezen en sectoren als watervoorziening, energievoorziening en hulpbronnen, en de milieusector.

Kumar Parakala, de wereldwijd leider van GHD Digital, en Gaurav Johri, Chief Strategy Officer en Hoofd Azië-Oceanië voor Mindtree, hebben op woensdag 29 augustus het partnerschap officieel gelanceerd in Sidney, Australië.

"Veel organisaties hebben onvoldoende integratie tussen gebouwbeheersystemen, IT en financiële systemen. Dit bemoeilijkt het correleren van data en het ontwikkelen van een compleet beeld van hun activa, met name bij klanten die veel gebouwen beheren met verschillende bedrijfseigen systemen," aldus Parakala. "Inzichten verkregen middels data zijn de nieuwe valuta waarmee bedrijven nieuwe benchmarks kunnen vaststellen voor hun prestaties. Door samen te werken met Mindtree kunnen wij gebruikmaken van de deskundigheid die benodigd is om onze klanten te voorzien van 'connected building services'."

De meeste gebouwbeheersystemen werken als 'silo's' met gescheiden afdelingen. GHD en Mindtree zullen deze silo's afbreken door integratie van gescheiden datastromen tot een enkel 'Connected Buildings' beheersysteem. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparing, omzetverhoging en een optimale beleving door werknemers, klanten en gemeenschappen.

"Faciliteitenmanagers zijn op zoek naar manieren om met behulp van IoT hun gebouwen 'slimmer' en zuiniger te maken en het gebruikscomfort te verhogen," aldus Johri. "Toepassing van kunstmatige intelligentie en machine learning op de geaggregeerde data levert eindeloos veel mogelijkheden op voor de vastgoedsector om een kwantumsprong te maken in klantervaring en operationele efficiëntie. Mindtree is erg enthousiast over samenwerking met GHD Digital om klanten te helpen bij het versneld invoeren van hun plannen tot transformatie."

Over GHD

GHD is één van de meest toonaangevende internationale leveranciers van professionele diensten op het gebied van water, energie en hulpbronnen, milieu, vastgoed en gebouwen, en transport. Wij leveren ingenieurs, architecten, milieu- en bouwkundige diensten aan bedrijven en overheden.

Opgericht in 1928 en als familiebedrijf opereert GHD in vijf verschillende continenten: Azië, Australië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika, alsmede in de regio Stille Oceaan. Wij hebben ruim 9.000 werknemers in dienst verspreid over meer dan 200 kantoren om projecten te leveren met de meest stringente normen voor veiligheid, kwaliteit en ethiek over de hele keten van activawaarden. Gedreven door onze klantgerichte bedrijfscultuur verbinden wij de kennis, vaardigheden en ervaring van onze mensen met innovatieve praktijken, technische capaciteit en robuuste systemen om de lokale gemeenschap duurzaam voordeel te leveren.

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch consultancy en dienstenleverancier die bedrijven op de Global 2000 ranglijst helpt bij het combineren van schaal met agility voor een hoger concurrerend vermogen. "Born digital" in 1999, vertrouwen meer dan 340 ondernemingen op onze diepgaande vakkennis voor het verlagen van barrières tussen afdelingen, digitale complexiteit te doorgronden en nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Dankzij ons is de IT in staat om het tempo van zakendoen bij te houden door gebruikmaking van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery voor versnelde zakelijke innovatie. Met bedrijfsvoering in 17 landen staan wij bekend als een van de beste werkplekken, iedere dag belichaamd door onze succesvolle cultuur bestaande uit 19.000 ondernemersgerichte, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree Minds'. Kijk voor meer informatie op http://www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd.

