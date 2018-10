Gibbs Amphibians commence les démonstrations de son véhicule Humdinga au Qatar

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/773597/Gibbs_Humdinga_047.jpg )

Les démonstrations permettront aux personnes intéressées d'essayer elles-mêmes les véhicules Humdinga et Aquada à la fois sur la terre ferme et dans l'eau. Gibbs espère que l'important intérêt dans la région complètera ses efforts continus en matière de développement commercial.

Le véhicule Humdinga est l'un des plus robustes conçus par Gibbs, capable d'évoluer sur la terre ferme hors route et sur l'eau. Il peut transporter jusqu'à neuf passagers, présente une position de conduite centrale ce qui constitue la marque de fabrique de Gibbs et peut supporter une charge utile d'une tonne. Il atteint une vitesse de 64 kilomètres par heure sur l'eau et plus de 128 kilomètres par heure sur la terre ferme, avec le double système de propulsion hydraulique exclusif de Gibbs.

Gibbs a des locaux basés à Nuneaton au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Grâce à l'expertise d'ingénieurs issus de ces deux pays, Gibbs continue à développer la technologie HSA (High Speed Amphibian) et à concevoir des véhicules basés sur cette dernière.

« Gibbs Amphibians développe des technologies amphibies à grande vitesse depuis plus de 20 ans, durant lesquels nous avons investi des millions de livres et plus de trois millions d'heures de travail au service du développement et de la maturation technologique », a déclaré Neil Jenkins, président de Gibbs Sports Amphibians. « Ces démonstrations, ainsi que d'autres similaires, constituent une part essentielle de nos efforts continus en matière de développement commercial. Le véhicule Humdinga est principalement destiné à des clients institutionnels et gouvernementaux, c'est pourquoi les démonstrations doivent avoir lieu là où nous pouvons avoir accès à ces groupes de clients. Le prochain objectif est de fabriquer le véhicule Humdinga pour qu'il puisse être livré dans les régions où l'intérêt et la demande sont élevés. Nos démonstrations au Qatar sont une conséquence directe de l'intérêt élevé que nous avons reçu et de notre stratégie commerciale. »

Les efforts de Gibbs ont donné lieu à plus de 400 brevets homologués et déposés pour la technologie HSA partout dans le monde. Le véhicule Humdinga est une plateforme flexible, capable de prendre en charge un certain nombre d'applications allant de la logistique au sauvetage, en passant par les patrouilles de police et les loisirs privés. Il a été fabriqué sous licence dans d'autres parties du monde, mais il n'est pas accessible au public, ou dans la région.

À propos de Gibbs Amphibians

Gibbs Amphibians Ltd. est la première entreprise de l'histoire à créer avec succès des véhicules entièrement homologués qui peuvent dépasser les 48 kilomètres par heure sur l'eau, atteindre des vitesses courantes sur la terre ferme, et passer de la terre ferme à l'eau en moins de 5 secondes grâce à un simple bouton. Cette combinaison unique d'innovations issues de plusieurs branches d'ingénierie et la technologie conviviale ont fait de Gibbs une autorité leader en matière de technologie HSA (High Speed Amphibian).

L'entreprise privée fondée par Alan Gibbs et Neil Jenkins et basée au Royaume-Uni développe la technologie HSA depuis 1994. Depuis, elle a développé plus de huit véhicules différents allant de 3 à plus de 10 mètres, destinés à diverses applications, dont l'Aquada qui a pulvérisé des records et a reçu des prix, le célèbre Quadski et le robuste Humdinga.

Le Humdinga est un véhicule amphibie à grande vitesse à 4 roues motrices de 7 mètres de long qui peut faire du hors route sur la terre ferme et aller sur l'eau. Il peut transporter jusqu'à 1 000 kg, en fonction de sa configuration, de trois à neuf places, plus une position de conduite centrale qui est la marque de fabrique de Gibbs. Il dépasse les 64 kilomètres par heure sur l'eau et plus de 128 kilomètres par heure sur route grâce à son moteur V8 diesel qui actionne les roues motrices et au double système de propulsion hydraulique exclusif de Gibbs.

De plus amples informations à propos de Gibbs, sa technologie et plus de détails sur tous les véhicules créés par l'entreprise sont disponibles sur le site Web.

http://www.gibbsamphibians.com