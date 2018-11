Gibbs Amphibians présent au Milipol Qatar 2018 à Doha, avec le Humdinga

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/778360/Gibbs_Humdinga_Milipol_Qatar_2018_1.jpg )

Milipol Qatar, le principal salon international du Moyen-Orient spécialisé dans la sécurité intérieure et la défense civile, fêtait sa 12e édition cette année, plus grand et fascinant que jamais. Organisé par le Ministère de l'intérieur de l'État qatarien, en partenariat avec le français Comexposium Security, Milipol Qatar 2018 s'est tenu du 29 au 31 octobre au Doha Exhibition and Convention Center (DECC). Pour la première fois, le salon intégrait l'Exposition et la conférence sur la protection civile.

Gibbs dispose de bureaux au Royaume-Uni (Nuneaton) et en Nouvelle-Zélande, où il fait appel à des ingénieurs et à l'expertise des deux pays, pour poursuivre la mise au point de la technologie HSA (High Speed Amphibian) et les véhicules qui en sont équipés. Les efforts de Gibbs ont donné lieu à plus de 400 brevets homologués et déposés à travers le monde pour la technologie HSA, huit véhicules et de nombreuses innovations technologiques. Ces états de service font de Gibbs le leader mondial en matière de technologie amphibie à grande vitesse.

Le Humdinga est l'un des véhicules les plus robustes créés par Gibbs. Il peut rouler sur piste et voguer, transporter jusqu'à neuf passagers, 1 000 kg de charge utile, outre sa position de conduite centrale qui est la marque de fabrique Gibbs. Il dépasse les 64 km/h en milieu aquatique et plus de 128 km/h sur terre ferme et dispose de quatre roues motrices et d'un double système de propulsion hydraulique breveté. Cela en fait une plateforme souple, propice à un certain nombre d'applications, allant de la logistique à la recherche et au sauvetage, en passant par les patrouilles de police et loisirs privés. Il est fabriqué sous licence dans d'autres parties du monde mais n'est actuellement pas disponible au public ou dans la région.

Gibbs Amphibians Ltd., est la première entreprise de l'histoire à créer avec succès des véhicules entièrement homologués, qui peuvent dépasser les 48 km/h en milieu aquatique, atteindre des vitesses courantes sur la terre ferme et passer de la terre ferme à l'eau en moins de cinq secondes, grâce à un simple bouton. Cette combinaison unique d'innovations issues de plusieurs branches d'ingénierie et la technologie conviviale ont fait de Gibbs une autorité leader en matière de technologie HSA (High Speed Amphibian).

L'entreprise privée, fondée par Alan Gibbs et Neil Jenkins et basée au Royaume-Uni, développe la technologie HSA depuis 1994. Depuis, elle a développé plus de huit véhicules différents, longs de trois à plus de dix mètres, destinés à diverses applications, dont l'Aquada qui a pulvérisé des records et a reçu des prix, le célèbre Quadski et le robuste Humdinga.

Le Humdinga est un véhicule amphibie à grande vitesse à quatre roues motrices, de sept mètres de long, qui peut rouler sur piste et voguer. Il peut transporter jusqu'à 1 000 kg, en fonction de sa configuration, de trois à neuf places, outre une position de conduite centrale qui est la marque de fabrique de Gibbs.

Créé en 1996, Milipol Qatar est un salon professionnel spécialisé dans la sécurité intérieure, fondé et organisé par le Ministère de l'intérieur de l'État qatarien et la société française Comexposium Security.

Événement biennal, Milipol Qatar attire à Doha les plus grandes entreprises au monde du secteur public et de la sécurité industrielle. Ces entreprises présentent les dernières innovations en matière de produits et de services, dans les domaines des équipements et des systèmes de sécurité, de sûreté, de détection et de prévention.

Depuis 2018, Milipol Qatar intègre la Conférence et l'exposition de protection civile, pour devenir l'Événement mondial de sécurité et de sûreté.

Depuis plus de 30 ans, la marque Milipol est synonyme de salons internationaux de grande qualité dans le domaine de la sécurité intérieure. La marque est fièrement représentée par Milipol Paris, Milipol Qatar et plus récemment Milipol Asia-Pacific.

Il en résulte le premier réseau international d'événements se consacrant aux solutions, aux technologies et aux innovations relatives à la sécurité intérieure.

