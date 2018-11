Gibbs Amphibians va établir une filiale pour le montage du Humdinga au Qatar

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779476/Gibbs_Amphibians_demonstration.jpg )

Alan Gibbs, fondateur de Gibbs, est enthousiaste à la perspective de nouvelles opportunités dans la région et des performances du Humdinga sur le marché.

« Il existe une demande en constante évolution à l'échelle mondiale pour le Humdinga, et nous avons reçu des expressions d'intérêt d'un haut niveau de la part de toutes sortes de clients, notamment de gouvernements et de personnalités privées. C'est le bon moment et l'opportunité à point nommé pour étendre l'utilisation du Humdinga, et j'espère que nous allons le voir utilisé à grande échelle dans de nombreux endroits du globe dans un avenir proche. C'est aussi l'étape qu'il fallait franchir parce que les produits Gibbs représentent une valeur élevée et une haute technologie. Nous avons hâte de travailler avec des partenaires qui partagent notre vision et nos valeurs, comme le fait Madaeen Al Doha Group. Le premier produit sur lequel nous allons nous concentrer pour la région sera le Humdinga. »

Gibbs est implantée au Royaume-Uni (Nuneaton) et en Nouvelle-Zélande, faisant appel à des ingénieurs et à l'expertise des deux pays pour continuer le développement de la technologie HSA (High Speed Amphibian, amphibie à grande vitesse) et des véhicules conçus sur celle-ci. Au cours des 20 dernières années, Gibbs a investi des centaines de millions de livres et plus de trois millions d'heures de main-d'œuvre dans l'évolution de sa technologie. Ceci a résulté en 400 brevets et dépôts de brevets dans le monde entier, ce qui fait de Gibbs le leader mondial de la technologie High Speed Amphibious.

Le Humdinga est l'un des véhicules les plus robustes créés par Gibbs, avec des capacités hors-piste et sur l'eau. Il peut accueillir 9 passagers, avec le poste de conduite caractéristique de Gibbs en position centrale et transporter une charge utile d'une tonne. Il atteint des vitesses dépassant 65 km/h (40 mph) sur l'eau et plus de 130 km/h (80 mph) sur terre, avec 4 roues motrices et deux propulseurs par jet d'eau jumelés en propriété exclusive Gibbs. Le Humdinga constitue une plateforme flexible, capable d'applications allant de la logistique à la recherche et sauvetage, des patrouilles de police à la plaisance privée. Il a été fabriqué sous permis en Asie du Sud-Est, mais il n'a jamais auparavant été mis à la disposition du grand public ou d'une région aussi vaste.

« Le Humdinga, c'est là où l'imagination rencontre l'ingénierie et transforme la définition du véhicule. Ce partenariat stratégique pour la production, le montage et la fabrication du Gibbs Humdinga représente un accomplissement significatif et un exemple frappant de notre travail concret avec le Qatar sur sa vision nationale pour 2030, » a commenté S.E. Ajay Sharma, Compagnon de l'Ordre de Saint- Michel et Saint-Georges, ambassadeur de Sa Majesté pour l'État du Qatar. « Cette nouvelle coentreprise permettra à Gibbs et à Madaeen Al Doha Group d'atteindre de nouveaux marchés. Elle représente le potentiel d'engendrer des opportunités immenses pour les deux parties. »

À propos de Gibbs Amphibians

Gibbs Amphibians Ltd. est la première société dans l'histoire à avoir réussi à créer des véhicules complètement homologués pouvant dépasser 50 km/h (30 mph) sur l'eau tout en réalisant des vitesses typiques sur terre, et pouvant assurer la transition entre la terre et l'eau en moins de 5 secondes sur simple pression d'un bouton. Cette combinaison unique d'innovations de plusieurs disciplines d'ingénierie et de technologie conviviale a donné à Gibbs une position de chef de file comme autorité mondiale dans le domaine des amphibies à grande vitesse.

Société privée basée au Royaume-Uni et fondée par Alan Gibbs avec Neil Jenkins, elle développe la technologie High Speed Amphibian (HSA) depuis 1994. Elle a depuis lors mis au point huit véhicules différents de 3 m à plus de 10 m dans le cadre d'applications nombreuses et diverses, parmi lesquelles l'Aquada couronné de récompenses et au record inégalé, le célèbre Quadski et le solide Humdinga.

Le Humdinga est un véhicule amphibie High Speed Amphibian à quatre roues motrices, long de 7 mètres, et aux robustes capacités hors-piste et sur l'eau. Il peut transporter jusqu'à 1000 kg selon sa configuration qui va de 3 à 9 sièges, avec le poste de conduite caractéristique de Gibbs en position centrale. Selon sa configuration, il peut dépasser 65 km/h (40 mph) sur l'eau et plus de 130 km/h (80 mph) sur terre grâce à un moteur diesel V8 entraînant les roues et de deux propulseurs par jet d'eau jumelés en propriété exclusive Gibbs.

D'autres informations sur Gibbs, sa technologie et d'autres détails sur tous les véhicules qu'elle a créés se trouvent sur son site web.

http://www.gibbsamphibians.com

Madaeen Al Doha Group

Depuis 2009 Madaeen Al Doha Group établit des partenariats et appuie des sociétés de premier plan de partout dans le monde pour qu'elles étendent et fassent grandir leurs entreprises au Qatar et depuis celui-ci, avec une présence et des réseaux significatifs au Moyen-Orient, en Asie, en Europe et en Amérique latine. Madaeen Al Doha travaille en relation étroite avec ses partenaires, en alignant leurs propres stratégies sur celles du pays et de la région, en développant des synergies se traduisant en succès du groupe et de ses partenaires.

Madaeen Al Doha continue à embrasser sa mission consistant à contribuer de façon significative au développement et à la prospérité du Qatar, au soutien et à l'accomplissement de la Vision nationale pour 2030.