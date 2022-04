Gideon lance Trey, le chariot élévateur autonome pour le chargement et le déchargement des remorques

« Chez Gideon, nous avons la conviction que nous pouvons contribuer à accroître de façon exponentielle la capacité de l'humanité à transporter des marchandises en automatisant les processus de manutention les plus complexes », affirme Matija Kopić, PDG et co-fondateur de Gideon. « Le monde a besoin de nouvelles solutions pour relever les défis. Notre nouvelle solution consiste à donner des superpouvoirs aux millions de travailleurs essentiels qui assurent le fonctionnement de nos chaînes d'approvisionnement. Avec l'aide de nos clients, de nos partenaires et de nos investisseurs, nous avons construit un robot mobile autonome spécialement conçu pour le chargement et le déchargement des remorques de camion, augmentant ainsi le talent humain », explique Matija Kopić.

« La nouvelle solution de Gideon nous ouvre les portes vers un potentiel passionnant pour l'optimisation, la création de nouvelles efficiences et de nouvelles façons de travailler », souligne Annant Patel, directeur de Koch Disruptive Technologies, une unité d'investissement de Koch Industries, et membre du conseil d'administration de Gideon. « À mesure que de nouvelles technologies deviennent disponibles, les défis de la chaîne logistique agissent comme un catalyseur pour encourager les entreprises à innover, telles que Gideon. Même lorsque nous faisons face à des incertitudes, des innovateurs comme Gideon prouvent que l'avenir se passe ici et maintenant. »

Xavier Garijo, membre du conseil d'administration de logistique contractuelle chez DB Schenker, souligne également l'importance de l'innovation. DB Schenker, leader mondial en logistique, est l'un des premiers clients de Gideon et investisseur de série A.

« Chez DB Schenker, nous misons sur 150 ans d'expérience en logistique et nous avons toujours mis l'accent sur l'innovation pour offrir l'efficacité et l'excellence attendues par nos clients. C'est pourquoi nous sommes impatients de voir les nouvelles solutions de Gideon. Jusqu'à présent, nos projets sont prometteurs et montrent un réel potentiel d'utilisation qui nous aide à transformer les opérations logistiques entrantes et sortantes », souligne Xavier Garijo, également membre du conseil d'administration de Gideon.

La nouvelle solution de (dé)chargement des remorques est l'association de la technologie d'autonomie exclusive de Gideon basée sur l'intelligence artificielle et la vision 3D, avec un logiciel simple d'utilisation pour une orchestration intelligente du flux de travail et un châssis robuste et spécialement conçu par Infinity Machine & Engineering Corp.

Trey aide les entreprises à réduire les pénuries de main-d'œuvre, à augmenter la vitesse d'exécution et à accroître la stabilité et l'efficacité des processus. Il augmente considérablement la sécurité des quais de chargement, réduisant ainsi les incidents et les dommages. Grâce à la flexibilité et à l'adaptabilité de la technologie de Gideon, Trey est facile à utiliser, à déployer et à développer, avec un impact minimal sur l'infrastructure existante, améliorant davantage le bénéfice net.

Pour en savoir plus sur Trey, rendez-vous sur le site Web Gideon ou au stand de l'entreprise à LogiMAT, en Allemagne et à Automate Show, aux États-Unis.

