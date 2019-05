Gift cards da Netshoes e Zattini crescem 84% em vendas corporativas

SÃO PAULO, 17 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Não é de hoje que os cartões-presentes (ou gift cards) estão se popularizando no momento de as empresas promoverem ações de premiação e incentivo - sejam eles digitais, como assinatura de jogos ou download de aplicativos ou no mundo offline, como em restaurantes ou viagens - sendo que a modalidade cresce cada vez mais no varejo eletrônico. Um exemplo dessa popularização são os gift cards da Netshoes e da Zattini, desenvolvidos em parceria com a Incentivale desde 2012, e que registraram um crescimento de 84% nas vendas em 2018 quando comparado com 2017, fazendo com que o varejo eletrônico esteja dentro das categorias mais procuradas pelos compradores na Incentivale.

Segundo Patrícia Lopes, gerente de B2B da Netshoes, esse crescimento é reflexo dos investimentos da companhia para sempre proporcionar a melhor experiência de compra aos clientes. "Como empresa digital, sabemos que os gift cards são ágeis e fáceis de utilizar no momento de presentear. Assim, intensificamos nossos esforços olhando principalmente para esse aumento potencial do volume e melhor usabilidade do cliente final", explica.

Durante o último ano, os gift cards do grupo passaram por diversas melhorias demandadas pelos consumidores como a possibilidade de utilizar um valor parcial do gift card e manter o saldo restante para futuras compras, acumular diversos códigos na mesma conta, aumento do prazo de validade dos códigos (que pode chegar a 12 meses), entre outras.

Patrícia conta também que, além das evoluções tecnológicas, o mercado também passou a olhar de forma diferente para os produtos da Netshoes devido à expansão do portfólio da empresa, inclusive por meio do marketplace do grupo, modalidade em que a empresa atua desde 2016. "Hoje possuímos mais de 400 mil produtos à disposição dos clientes, oferecendo uma variedade muito maior de opções para atender os mais diversos perfis de público, seja nas diferentes modalidades esportivas ofertadas na Netshoes, quanto aos diversos estilos de moda e beleza encontrados na Zattini", afirma.

Para a Incentivale, que tem como foco a comercialização de gift cards de diversas marcas do varejo no mercado B2B de forma direta e indireta através de campanhas de incentivo e programas de fidelidade, o crescimento das vendas das marcas do grupo contou também com outro fator importante: uma relação estreita entre Incentivale e as marcas Netshoes e Zattini. "Como representantes comerciais, consideramos que as marcas – nossos fornecedores – são o nosso principal ativo. Temos como objetivo ser um canal que torne o fluxo comercial e operacional do gift card muito mais simples e assertivo e a proximidade da Incentivale com o Grupo ao longo dos últimos anos permitiu que ações fossem feitas de forma rápida e eficiente", comenta Renato Rosconi, diretor comercial e de marketing da Incentivale.

Vendas corporativas

Patrícia conta também que a área de vendas corporativas da Netshoes é outro destaque. O departamento contempla todas as vendas feitas para clientes pessoa jurídica, desde camisas e itens também destinados ao consumidor final, até serviços que são exclusivos para empresas, como as lojas de marcas parceiras que são administradas pela Netshoes. Na companhia, o setor de vendas corporativas registra um crescimento médio de 35% ao ano. "O departamento de negócios corporativos, que também contempla a parceria com a Incentivale, mantém números de crescimento muito consistentes. Firmamos muitas parcerias sólidas com grandes marcas e que demonstram a força e a evolução constante da área", finaliza.

Sobre a Incentivale

A Incentivale é líder nacional na comercialização de cartões presente, cartões de crédito pré-pagos, vouchers e ingressos para a realização de campanhas de incentivo, ações de premiação e promoção voltadas ao mercado corporativo. Possui o maior portfólio de marcas do varejo nacional em diversos segmentos e com esse modelo de negócio, abastece mais de 3 mil empresas e seus programas de incentivo, loyalty e rewards. A Incentivale atua junto ao varejo desde o desenvolvimento de seus gift cards até comercialização e gestão logística total, entregando soluções completas para seus clientes na América Latina, Europa, Ásia e Estados Unidos.

Sobre a Netshoes

A Netshoes é uma das principais plataformas de consumo online da América Latina, com operações próprias no Brasil e na Argentina. Com mais de 2,5 mil colaboradores e, por meio dos e-commerces Netshoes, Zattini, shoestock e Free Lace oferece um amplo portfólio de produtos e serviços nas categorias de esporte, moda e beleza. A empresa também opera mais de 15 e-commerces no Brasil, como as lojas oficiais da NBA, NFL, Olympikus e Puma, e dos principais clubes de futebol do país como Corinthians, São Paulo, Vasco, entre outros. Comprometida com o consumidor e com a visão de ser referência global em experiência de compra on-line, a Netshoes é guiada pela inovação e conectividade em multiplataformas.

