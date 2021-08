GIGABYTE demonstra liderança na inovação de placas-mãe com reconhecimento internacional

Em 2021, a GIGABYTE conseguiu novamente. Suas placas-mãe da linha Z590 VISION focada em criadores de conteúdo) foram as vencedoras do "Red Dot Design Award 2021". Com seu design minimalista e recursos amigáveis aos criadores de conteúdo, as placas-mãe da série Z590 VISION se destacaram e ganharam o prestigioso prêmio que homenageia a excelência em inovação, engenhosidade e realização técnica. Estas placas-mãe premiadas não só herdam o desempenho líder da classe, durabilidade e qualidade de construção que os produtos GIGABYTE representam, seu design surpreendente as tornou uma nova favorita entre criadores de conteúdo e consumidores mais exigentes.