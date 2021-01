GIGABYTE dévoile sa nouvelle gamme de portables dotés de la carte graphique RTX série 30

« GIGABYTE repousse les limites des performances des ordinateurs portables depuis 2012, année où nous avons présenté le premier appareil au monde équipé d'une carte graphique GTX, a déclaré David Ding, vice-président des ventes et du marketing de GIGABYTE. Nous avons continué à repousser ces limites et aujourd'hui, nous le faisons de nouveau en priorisant la performance avant tout et en offrant des innovations encore plus impressionnantes ! »

Performance avant tout

Grâce au rendement accru de la puissante plateforme que constitue la RTX série 30, les portables AORUS et AERO surpassent les attentes, qu'il soit question de jeu plus fluide ou de rendu en 3D. Pour exploiter cet immense potentiel, GIGABYTE a conçu un système de gestion thermique de pointe en réinventant sa technologie WINDFORCE Infinity™, afin d'optimiser les possibilités des UTG de la RTX série 30. L'amélioration de la ventilation et du refroidissement permet de tirer pleinement profit des capacités d'apprentissage profond de l'AI Azure et, par le fait même, d'obtenir un niveau de rendement incomparable en toutes circonstances.

AORUS : jouez comme un pro

Avec une fréquence de rafraîchissement culminant à 300 Hz, les portables de jeu d'AORUS se distinguent par des effets de ghosting et de déchirement grandement réduits, permettant ainsi d'offrir aux mordus du gaming un rendu visuel ultrarapide et fluide qui comblera leurs attentes. Pour les joueurs invétérés, le AORUS 17G présente un véritable clavier mécanique, doté de commutateurs OMRON exclusifs pour une précision et des performances hors pair.

AERO : éveillez votre créativité

Minces et légers, les portables de la série AERO sont synonymes de création de contenu; ils sont dotés des premiers écrans calibrés OLED X-Rite Pantone du marché qui garantissent une précision chromatique sans pareil. Ces portables bénéficient également de la polyvalence de connectivité dont les créateurs de contenu ont besoin pour exploiter une vaste gamme de périphériques.

Restez à l'affût pour en savoir plus

Précommandez votre ordinateur dès maintenant. Suivez GIGABYTE AORUS sur les réseaux sociaux pour plus de détails.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1394775/RTX_30.jpg

SOURCE GIGABYTE